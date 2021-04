Les forfaits mobiles avec 200Go en promo dès 9.99€ chez NRJ Mobile, Bouygues Telecom, RED by SFR et Prixtel !

Vous recherchez un forfait sans engagement avec le maximum de data ? Ça tombe bien, les opérateurs NRJ Mobile, Bouygues Telecom, RED by SFR et Prixtel mettent en avant leur forfait 200Go à prix promotionnel en ce moment ! Découvrez ces offres dans cet article.

NRJ Mobile : le forfait Woot 200Go à moitié prix

Le forfait Woot 200Go est à 9.99€ par mois pendant un an, au lieu de 19.99€ ! 120€ d’économie, c’est ce que vous propose la promotion de l’opérateur NRJ Mobile, valable jusqu’au 9 mai ! À ce tarif préférentiel, vous apprécierez les 200Go d’Internet pour naviguer en toute tranquillité sur la toile en France, dont 15Go utilisables lors de vos séjours au sein de l’Union européenne et des DOM. Avec ce forfait pas cher, il vous sera également possible depuis ces destinations ainsi qu’en Métropole de communiquer à votre guise.

Bouygues Telecom : la série spéciale Very B&You à moins de 15€

Avec Bouygues Telecom, vous pouvez opter pour la série spéciale B&You 200Go au prix de 14.99€ par mois, même après la première année d’abonnement, valable jusqu’au 27 avril ! Celle-ci vous permettra de vous connecter à hauteur de 200Go en France et d’utiliser 15Go lorsque vous vous déplacez en Europe et dans les DOM, dont l’usage sera décompté de votre enveloppe data globale. Depuis ces dernières destinations comme depuis la Métropole, vous profiterez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications. Enfin, l’opérateur vous offre pendant deux mois l’accès gratuit à Spotify Premium si vous souscrivez à ce forfait !

RED by SFR : l’offre BIG RED 200Go à prix très réduit

Chez RED by SFR, également jusqu’au 27 avril, vous pouvez jouir d’une réduction mensuelle de 10€ sur le forfait BIG RED 200Go, sans condition de durée ! Ainsi, pour la somme de 15€ par mois, au lieu de 25€, vous pouvez surfer sur le web à hauteur de 200Go en France, mais aussi profiter de 15Go lorsque vous êtes au sein de l’UE ou des DOM. Concernant vos communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages autant que vous le souhaitez depuis ces destinations comme depuis la France. Le petit plus de ce forfait est l’accès gratuit à l’application RED TV !

Prixtel : le forfait Le géant en promotion

Les 7€ de réduction mensuelle la première année d’abonnement proposés par la promotion de Prixtel valent sur l’ensemble des paliers data du forfait Le géant, neutre en CO2 et disponible avec la 5G ! Ainsi, si vous vous décidez avant le 27 avril, vous profiterez de 15Go (inclus) lorsque vous vous déplacez à travers l’UE et les DOM et d’une consommation internet allant jusqu’à 200Go en France à partir de 12.99€ par mois*. Du côté de vos communications, l’opérateur prévoit de vous faire profiter de l’illimité en France, mais également en Europe et dans les DOM. La particularité de ce forfait consiste également à vos proposer l’illimité de vos appels depuis la Métropole vers les numéros d’Amérique du Nord ainsi que vers les fixes d’Europe et des DOM !

*tarif promotionnel du premier palier data. Pour 200Go d’Internet, vous paierez la somme de 22.99€/mois pendant 1 an puis 29.99€. N’hésitez pas à vous renseigner.