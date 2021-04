L’iPhone X : comment l’acquérir au meilleur prix ?

Révolution numérique, l’iPhone X a vu le jour auprès du grand public en 2017 et depuis, il ne cesse d’être convoité par les utilisateurs. Mis en vente à partir de 1 159€, l’iPhone X fait partie des smartphones « haut de gamme » et donc onéreux pour tout un chacun. Des solutions existent pour permettre à celles et ceux qui souhaiteraient acheter ce bijou de technologie à moindre coût ! Nous vous en parlons dans cet article.

L’iPhone X : un smartphone innovant mais onéreux

Depuis sa sortie, l’iPhone X dépasse largement les attentes des utilisateurs avec son écran OLED de 5,8 pouces, ultra lumineux que l’on repère grâce à la particularité apportée par Super Retina HD. Ce smartphone a été le premier de la gamme Apple à être doté d’une dalle à bordures fines. Son appareil photo fait également des merveilles pour réaliser des photos de haute qualité. En effet, il possède deux capteurs : un premier objectif grand-angle de 12Mpx à 28mm avec une ouverture f/1,8 et un second capteur de 12Mpx, effet téléobjectif de 56mm, dont l’ouverture focale est quant à elle de f/2,4. En plus d’une capacité de stockage au choix de 64Go à 256Go, l’iPhone X propose une navigation rapide et efficace grâce notamment à la puce Apple A11 Bionic.

En bref, on souhaite tous acquérir ce petit bijou, mais son tarif peut en effrayer plus d’un ! Heureusement, il est possible d’adopter l’iPhone X au meilleur prix grâce au marché du reconditionnement, notamment avec l'iPhone X reconditionné par Smaaart !

Acheter reconditionné pour faire des économies

Si le marché de l’occasion peut apporter quelques réticences au premier abord, acheter reconditionné est pourtant l’une des meilleures solutions pour acquérir un smartphone dont le tarif dépasse le budget mobile qu’on s’est fixé ! Avant de se jeter dans les affres de l’occasion sans trop savoir où aller, il semble pertinent de s’orienter vers des spécialistes du reconditionnement. Ainsi, en faisant l’acquisition d’un iPhone X reconditionné, vous vous assurez d’une part un achat à moindre coût et d’autre par une utilisation fonctionnelle et optimale. Notez également que chaque iPhone X reconditionné est débloqué tout opérateur.

Avant d’être mis en vente, les smartphones sont nettoyés et réinitialisés en plus d’être testés de façon méthodique et appliquée par des techniciens, experts en la matière. Parmi ces mobiles reconditionnés, vous pouvez encore jouer de subtilités pour baisser le coût d’achat. En effet, chaque smartphone, après avoir été expertisé et réparé si nécessaire, est classé selon trois catégories : comme neuf, très bon état et bon état.

Bien entendu, quelle que soit la catégorie que vous choisirez, votre iPhone X reconditionné sera parfaitement fonctionnel et pourra même bénéficier d’une garantie dont la durée varie sous conditions. En optant pour un iPhone X reconditionné Bon état, vous verrez le prix baisser en contrepartie de quelques traces d’utilisation, invisibles lorsque l’écran est allumé. Ainsi, vous pourrez obtenir pour une somme aux alentours des 300€ un iPhone X reconditionné 64Go au lieu d’un prix de départ à 1 159€. Quant à l’iPhone X 256Go, au lieu de verser au minimum de 1 329€, vous pourrez l’acquérir en reconditionné pour une somme variant entre 350€ et 500€, selon le modèle et le grade !