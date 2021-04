Samsung Galaxy A52 5G contre Google Pixel 4a 5G, lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de passer à un smartphone 5G mais vous hésitez entre le Samsung Galaxy A52 5G et le Google Pixel 4a 5G. Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Commençons par le côté esthétique des smartphones Samsung Galaxy A52 5G et Google Pixel 4a 5G. Si vous aimez la couleur, regardez plutôt du côté de Samsung avec les différents coloris proposés pour le Galaxy A52 5G. Pour le Pixel 4a 5G, il n’y a pas le choix puisque le mobile est proposé uniquement en noir avec des formes très classiques. Le design du Galaxy A52 5G est plus recherché. Le Pixel 4a 5G possède toutefois la particularité d’être très compact avec seulement 153,9 mm de haut pour 8,2 mm d’épaisseur et 168 grammes dans la poche contre des dimensions de 159,9 mm de haut pour 8,9 mm de finesse et 189 grammes sur la balance.

Deux puces qui se valent

Techniquement, le Google Pixel 4a 5G s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 765G avec 6 Go de RAM contre un Snapdragon 750G et aussi 6 Go de RAM pour le Samsung Galaxy A52 5G. Des deux processeurs, le Snapdragon 750G gravé en 8 nm semble légèrement supérieur pour la partie CPU mais est un peu devancé pour la partie GPU utile pour le jeu. Le Snapdragon 765G qui profite d’une finesse de gravure de 7 nm apporte une autonomie légèrement supérieure à capacité égale de batterie.

Or, les deux appareils ne proposent pas les mêmes caractéristiques dans ce domaine puisque la batterie du Samsung Galaxy A52 5G a une capacité de 4500 mAh chargeant à 25 Watts contre une 3800 mAh pour le Pixel 4a 5G supportant la charge 18 Watts seulement. L’autonomie du Samsung sera donc meilleure.

Deux écrans AMOLED mais l’un est 120 Hz et pas l’autre

Les deux mobiles du jour sont équipés d’un écran AMOLED mais alors que le Samsung Galaxy A52 5G offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, celle-ci plafonne à 60 Hz pour le Pixel 4a 5G dont la dalle est compatible HDR ce qui n’est pas le cas de celle du Galaxy A52 5G. L’écran du Pixel 4a 5G mesure 6,24 pouces contre 6,5 pouces pour le mobile Samsung ayant à peu près la même définition : 1080x2400 pixels pour le Galaxy A52 5G et 1080x2340 pixels pour le mobile Google.

La configuration photo est assez déséquilibrée puisque le Pixel 4a 5G est doté de deux capteurs de 16 et 12 mégapixels dont un pour le grand-angle alors que le Galaxy A52 5G propose quatre capteurs dont un module principal de 64 mégapixels, un capteur grand-angle de 12 mégapixels et deux autres objectifs de 5 mégapixels. Pour se prendre en selfie, là encore, le Samsung est mieux équipé avec un capteur de 32 mégapixels contre un 8 mégapixels pour le mobile Google.

Quelle connectivité ?

Enfin, tous les deux sont Wi-Fi 5, compatibles 5G. Ils supportent également la technologie NFC. Le Galaxy A52 5G peut accueillir deux cartes SIM alors que le Pixel 4a 5G ne peut en supporter qu’une seule. Le Samsung propose un port audio jack 3,5 mm ce qui n’est pas le cas du Pixel 4a 5G. Ce dernier a son lecteur d’empreinte digitale installé dans le dos alors qu’il est sous l’écran pour le Samsung Galaxy A52 5G. Notez que ce dernier profite d’une certification IP67 ce qui signifie qu’il est étanche et peut être immergé sous l’eau pendant plusieurs minutes sans subir de dommage.