Quel forfait mobile avec 20Go en promo dès 4.99€ choisir entre NRJ Mobile et Prixtel ?

Vous êtes à la recherche d’un forfait mobile avec 20Go d’Internet à petit prix ? NRJ Mobile et Prixtel en proposent tous deux un et en promotion à partir de 4.99€ ! Pour vous accompagner dans votre choix, nous les départageons dans cet article !

Deux offres mobiles au prix promotionnel

Les opérateurs NRJ Mobile et Prixtel proposent tous deux un forfait avec 20Go d’Internet sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

NRJ Mobile : le forfait Woot 20Go en promotion jusqu’au 3 mai inclus

NRJ Mobile propose son forfait Woot 20Go au prix de 4.99€/mois la première année de souscription avant de revenir au tarif mensuel de base, à savoir 9.99€. À ce prix préférentiel, vous bénéficiez de 20Go d’Internet en France, dont 2Go (3G+) que vous pouvez utiliser lorsque vous voyagez occasionnellement à l’étranger (UE/DOM). Depuis ces destinations ainsi que la Métropole, vous profiterez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications !

Prixtel : le forfait Le petit à prix réduit jusqu’au 27 avril inclus

De son côté, Prixtel offre une réduction de 5€ par mois pendant 1 an sur l’ensemble des paliers data de son forfait Le petit. Ainsi, pour bénéficier de 20Go d’Internet en France, il vous faudra verser 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€. Si vous consommez moins de 15Go, vous vous acquitterez de la somme de 7.99€/mois* et enfin pour moins de 10Go, le prix sera de 4.99€*. Depuis l’UE et les DOM, vous profiterez de 10Go, dont l’usage sera déduit de votre enveloppe data globale et bénéficierez également de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS, de même que depuis la Métropole.

*tarifs en promotion

Forfait mobile en promotion : NRJ Mobile ou Prixtel ?

Bien que ces offres mobiles sans engagement soient toutes deux intéressantes, quelques critères pourraient faire pencher la balance vers l’un ou l’autre de ces forfaits.

Le prix : NRJ Mobile est plus avantageux ! En effet, pendant un an vous payez moins de 5€ votre forfait mensuel tandis qu’avec Prixtel, pour obtenir 20Go d’Internet, le tarif est de 9.99€. Au-delà de la première année d’abonnement, le tarif sera également moins cher chez NRJ Mobile (9.99€ contre 14.99€, pour une data équivalente).

La data depuis l’UE et les DOM : Prixtel passe devant ! En effet, il propose 10Go contre seulement 2Go chez NRJ Mobile. Notez que dans tous les cas, l’usage de l’internet depuis ces destinations doit être occasionnel.

Les avantages : C’est selon vos goûts ! Prixtel propose un forfait neutre en CO2 qui s’ajuste à votre consommation internet, vous permettant ainsi de payer moins chez lorsque vous consommez moins. NRJ Mobile quant à lui ajoute aux pays de l’UE inclus dans son forfait l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.