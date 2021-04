Le Samsung Galaxy A22 aperçu sous Geekbench nous livre quelques détails techniques

Les nouvelles séries de smartphones Samsung se dévoilent petit à petit et c’est désormais au Galaxy A22 de se préparer à une annonce officielle qui ne devrait plus tarder. En effet, l’appareil a été aperçu dans les listes des résultats publics de l’application Geekbench livrant ainsi quelques détails sur ses caractéristiques techniques. En voici tous les détails.

Après les annonces officielles des smartphones Galaxy A72, Galaxy A52 et Galaxy A52 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A12 et A02s et avant le futur Galaxy A82, il ne manque plus que le Galaxy A22 5G à être présenté. Des images ont récemment été vues sur la toile s’agissant de rendus réalisés à partir de rumeurs concernant son design et notamment le dessin de son bloc optique. Si les images produites sont assez proches du modèle final, on en sait désormais un peu plus sur la plateforme utilisée pour animer le Galaxy A22 grâce à l’application Geekbench.

Le mobile SM-A226B vu sous Geekbench

En effet, un smartphone portant la référence Samsung SM-A226B a été pris en capture d’écran sous l’application Geekbench livrant ses résultats de tests de performance et ainsi quelques détails sur sa fiche technique. On peut effectivement voir sur l’image que le mobile sera d’abord animé par le système Android 11 ce qui n’est pas vraiment une surprise. Mais ce qui est plus intéressant, c’est les informations concernant le CPU. Ici, il est fait mention d’un ARM MT6833V/NZA. Cela correspond à la puce Mediatek Dimensity 700U. Samsung fait de plus en plus confiance au fondeur taïwanais pour alimenter ses appareils et notamment pour la 5G.

La capture d’écran montre aussi la capacité en mémoire vive qui est ici de 6 Go de RAM. Dans cette configuration, le mobile propose des scores de 562 pour la partie simple cœur et 1755 pour les tests multicœurs. Sinon, les rumeurs font état de la présence d’un capteur photo principal de 48 mégapixels accompagné d’un objectif de 8 mégapixels pour les images grand-angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels. A l’avant, il pourrait embarquer un capteur de 13 mégapixels. Le lancement officiel du Samsung Galaxy A22 5G ne devrait plus tarder. Il est attendu à un prix aux alentours de 230 €.