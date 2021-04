Le smartphone pliant Xiaomi Mi Mix Fold sera ultra solide, sa charnière pourrait résister à 10 ans d’utilisation

Il y a un peu moins d’un mois, le constructeur chinois Xiaomi dévoilait officiellement son tout premier smartphone commercialisé pliant, le Mi Mix Fold. Des tests montrent que sa charnière serait capable de résister à plus de 400 000 manipulations représentant 10 ans d’utilisation normale.

Annoncé fin mars et commercialisé en Chine dans la foulée, le nouveau smartphone Xiaomi Mi Mix Fold est le premier modèle du genre à être proposé en boutique. Il semble que ce téléphone remporte déjà un « certain succès » puisque lors de sa mise en vente, l’intégralité du stock disponible a été écoulée en seulement quelques secondes. Il se serait ainsi vendu entre 30 000 et 40 000 exemplaires en une minute, plus précisément...

L’intégralité du stock de smartphones parti en une minute

Ces primoacquéreurs ont-ils bien fait de se ruer sur les premiers appareils à être disponibles ? En effet, lors de l’arrivée de nouvelles technologies, il est toujours délicat de se projeter et de savoir s’ils vont effectivement fonctionner aussi longtemps de son fabricant veut bien le dire. Pourtant, si on en croit le constructeur, le Mi Mix Fold serait particulièrement résistant. En effet, il aurait été soumis à des tests particulièrement rigoureux et exigeants. Il aurait ainsi réussi à résister à plus de 400 000 manipulations ce qui représente à peu près 10 ans d’utilisation normale. D’ici, là vous pourriez avoir d’autres problèmes avec d’autres composants, peut-être moins résistants.

Selon Xiaomi, les tests auraient duré 7 jours et l’appareil aurait été plié violemment sans interruption ce qui a pu stresser particulièrement la charnière. Les conditions du test sont poussées à un niveau extrême et il faut reconnaître que dans la vie de tous les jours, l’appareil ne rencontrera jamais ce type de situation, mais ne dit-on pas qui peut le plus, peut le moins ? Rappelons que le Xiaomi Mi Mix Fold est décliné en 3 versions, en Chine pour le moment, avec 12+256 Go pour l’équivalent de 1280 € HT et 12+512 Go à 1400 € HT alors que la configuration 16+512 Go est proposé à un équivalent de 1650 € HT. Pour cela, le smartphone propose deux écrans AMOLED HDR10, une puce Snapdragon 888, un bloc triple caméra avec un objectif 108 mégapixels, un 13 mégapixels et un téléobjectif 8 mégapixels embarquant une lentille utilisant une technologie liquide pour proposer différentes possibilités de prises de vue, une première mondiale.