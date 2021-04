Le Huawei P50 Pro pourrait embarquer une batterie d’une capacité record de 7000 mAh

La prochaine série de smartphones haut de gamme Huawei est attendue avec une certaine impatience dans le monde entier. Elle devrait compter dans ses rangs au moins les versions P50 et P50 Pro. On parle d’un lancement reporté au mois de mai et les dernières rumeurs font état de la présence d’une batterie particulièrement importante, de 7000 mAh.

Toujours aux prises avec l’administration américaine en ce qui concerne l’utilisation des licences d’Android de Google sur ses smartphones, le géant chinois Huawei devait malgré tout annoncer sa prochaine série de mobiles les plus haut de gamme, les P50. Il semble que le fabricant a décidé d’y installer son propre système d’exploitation HarmonyOS ce qui explique le retard au calendrier par rapport aux dates des précédentes présentations qui avaient lieux vers la fin du mois de mars. Récemment, des rendus de ce qui pourrait bien être le Huawei P50 ont été publiés sur Internet.

Une énorme batterie pour le P50 Pro ?

Mais la dernière rumeur en date concernant la série des P50 de Huawei et plus particulièrement le modèle P50 Pro serait qu’il pourrait être équipé d’une batterie proposant une capacité de 7000 mAh. Ce serait une première sur un appareil haut de gamme. Il existe actuellement le Samsung Galaxy M51 qui propose une telle capacité, mais il est loin des modèles embarquant des caractéristiques aussi pointues que celles qui devraient être proposées au sein du P50 Pro de Huawei. Puisque les fabricants n’arrivent à faire progresser l’autonomie, ils augmentent la capacité des batteries.

Une ou deux unités pour préserver la charge rapide ?

Difficile de savoir si cette batterie serait d’une seule unité, mais probablement pas étant donné que les fabricants les divisent en deux afin de permettre un chargement pus rapide et une moindre chauffe. Jusqu’ici Huawei s’est toujours illustré sur la rapidité de charge pour ses appareils notamment les plus haut de gamme et devrait logiquement en faire autant pour la série P50. Le Huawei P50 Pro devrait au minimum pour proposer une charge à 67 Watts, comme son prédécesseur, et pourquoi pas plus ?

Sinon, le Huawei P50 Pro est attendu avec un écran de 6,8 pouces (plutôt que 6, 6 pouces comme évoqué fin janvier. Il aurait une puce Kirin 9000 avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage. Pour la partie photo, il semble que le Huawei P50 Pro profiterait d’un zoom binoculaire 200x qui utiliserait 2 objectifs pour fonctionner. Toutes ces informations restent non confirmées par le constructeur et sont donc à prendre avec les pincettes de rigueur.