Les Asus Zenfone 8 ont été aperçus sous Geekbench et nous livrent quelques détails techniques

Logiquement, le constructeur taïwanais Asus devrait présenter la nouvelle série de smartphones Zenfone 8 dans les prochaines semaines si on en croit le calendrier suivi jusqu’ici. Elle devrait voir les Zenfone 8 et Zenfone 8 Pro dont les résultats sous Geekbench viennent d’être rendus publics livrant ainsi des détails sur le processeur embarqué

La prochaine série de smartphones Asus Zenfone 8 devrait compter dans ses rangs au moins 3 modèles avec le 8 (classique), le 8 Pro et le 8 mini, un appareil aux dimensions réduites pour tenir facilement dans une poche et tenter de concurrencer l’iPhone 12 mini ou les Google Pixel 4a 5G ou Pixel 5, par exemple. Le Zenfone 8 mini porterait le numéro ASUS_I006D. Le Zenfone 8 Pro serait la version ASUS_I004D et il y aurait une autre version ASUS_I007D qui pourrait représenter le Zenfone 8.

Geekbench, une référence pour tester les smartphones

Pour tester les performances brutes d’un appareil, l’application Geekbench est tout indiquée. Disponible gratuitement sur la plateforme de téléchargement Google Play Store, elle permet d’obtenir deux scores principaux évaluant les capacités de l’appareil que l’on peut ensuite aisément comparer les uns aux autres. Les résultats sont rendus publics à l’issue du test. Pas de souci lorsque le mobile est déjà disponible dans le commerce, mais il peut arriver que certains appareils ne soient pas encore officiellement disponibles et déjà entre les mains de certains utilisateurs pour test ou pour différentes raisons. Dans ce cas, si le mobile est testé, certains composants sont ainsi révélés au public.

L’ASUS_I004D enregistré

Le 23 avril, Geekbench enregistre les scores d’un mobile portant la référence ASUS_I004D faisant mention, à priori, au smartphone Asus Zenfone 8 Pro à moins qu’il s’agisse d’une version du Zenfone 8 qui porterait la même référence que la configuration Pro. En tout cas, une capture des résultats a été enregistrée indiquant que le mobile testé est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 8 Go de mémoire vive. On peut également voir que l’appareil est animé par Android 11, sans surprise. Vu qu’une telle capture a pu être réalisée, cela augure que les mobiles ne devraient plus tarder à être présentés.