Les Xiaomi Mi 11X et Mi 11X Pro ont été officiellement lancés en Inde, tous les détails

Au jeu de sortir des déclinaisons de smartphones dans tous les sens, la marque Xiaomi est l’un des grands spécialistes afin de toucher un public aussi large que possible. Ainsi, elle vient d’officialiser les nouveaux Mi 11X et Mi 11X Pro en Inde. En voici tous les détails même si nous ne devrions pas les avoir en France.

L’une des stratégies commerciales et marketing du groupe Xiaomi est de proposer un maximum de déclinaisons et donc de configurations possibles pour ses appareils. Si des séries sont bien identifiées, difficile parfois de s’y retrouver d’autant qu’entre les pays, le fabricant se donne un malin plaisir à changer les noms. Ainsi, dans la série Mi 11, en France, Xiaomi a officiellement présenté les Mi 11i, Mi 11, le Mi 11 Lite, le Mi 11 Lite 5G, le Mi 11 Pro et la version la plus aboutie, le Mi 11 Ultra.

Les Mi 11X et Mi 11X Pro pour l’Inde

En Inde, Xiaomi vient de présenter officiellement les Xiaomi Mi 11X et Mi 11X Pro. Il s’agit là encore de déclinaisons de modèles existants que l’on peut aussi comparer aux Redmi K40 Pro et K40 Pro+ non disponibles en France. Le Mi 11X propose des caractéristiques très proches du Mi 11i (ou Redmi K40 Pro+). Il profite d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz compatible HDR10. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4520 mAh supportant la charge 33 Watts.

Le Mi 11X utilise une puce Qualcomm Snapdragon 870 alors que le Mi 11i embarque un Snapdragon 888. Pour les prises de photo, il faut compter sur un capteur principal de 48 mégapixels alors que le Mi 11i propose un module de 108 mégapixels. Sur le Mi 11X, il y a aussi un objectif grand-angle 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il y a un objectif de 20 mégapixels, comme sur le Mi 11i. L’appareil est compatible 5G, Wi-Fi 6 et propose un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran ainsi qu’une certification IP53 le rendant protégé contre les projections d’eau, mais pas l’immersion totale. Il est proposé en différentes versions : 6+128 Go à 330 € HT ou 8+128 Go à 350 € HT.

Le Xiaomi Mi 11X Pro, une copie conforme du Mi 11i

Le Xiaomi Mi 11X Pro reprend en fait exactement les mêmes caractéristiques que le Mi 11i notamment une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM. Pour la partie photo, il s’appuie sur un capteur principal de 108 mégapixels associé à un capteur de 8 mégapixels pour le grand-angle et un 5 mégapixels pour les photos en mode macro. Les selfies sont à faire à l’aide du capteur 20 mégapixels installé derrière le poinçon de l’écran. La version 8+128 Go est annoncée à un prix de 440 € HT alors qu’il faut compter un équivalent de 465 € HT pour le 12+256 Go.

Pas sûr que ces déclinaisons soient proposées pour le marché français histoire de ne pas brouiller le marché avec des modèles trop proches des appareils actuellement commercialisés ou en passe de l’être.