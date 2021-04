Le tout dernier Xiaomi Redmi Note 10 Pro baisse son prix grâce à un code promo

Aujourd’hui seulement, grâce à un code promo Rakuten, le prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro est en baisse. Depuis sa sortie en mars 2021, ce smartphone Xiaomi n’est que très peu concerné par les offres promotionnelles. C’est donc le bon moment pour faire une bonne affaire et profiter de 15€ de réduction sur ce tout nouveau Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 10 pro : son prix passe de 299€ à 284€

Rarement en promotion depuis sa sortie, il y a quelques mois, le Xiaomi Redmi Note 10 pro devient encore moins cher. Grâce à un code promo proposé par Rakuten et valable seulement aujourd’hui, le prix de ce smartphone abordable est en baisse. Le code RAKUTEN15 permet d’obtenir une réduction de 15€ dès 99€ d’achat. Ainsi, le prix du Redmi Note 10 pro passe de 299€ à 284€ seulement ! C’est le bon plan du jour à ne pas manquer. L’offre se termine ce lundi soir à 23h59.

Sachez que ce code promo est valable sur tout le site de Rakuten. Le Xiaomi Redmi Note 10 peut donc en bénéficier. Avec cette promotion son prix passe de 159€ à 144€ seulement ! Il devient plus qu’abordable.

Toutes les caratéristiques du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi avec le Redmi Note 10 pro a souhaité mettre sur le marché un smartphone abordable offrant un rapport qualité prix excellent. Ce smartphone a été équipé d’un grand écran Amoled de 6.67 pouces proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz ce qui est plutôt rare pour les smartphones à moins de 300€.

L’appareil photo n’a pas non plus été négligé. A l’arrière, vous trouverez 4 capteurs dont un capteur principal de 108 Mpx ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. A l’avant, pour les selfies ce sera le capteur de 13 Mpx qui prendra le relai.

Niveau performance, comptez sur un processeur Qualcomm Snapdragon 732G soutenu par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go en ce qui concerne le smartphone proposé dans cette promotion aujourd’hui. Pour son autonomie, il possède une batterie de 5 020 mAh.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est venu remplacer le Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Xiaomi a souhaité vous offrir plus de puissance mais à un prix raisonnable. Le pari est gagné pour ce modèle !