Dernier jour pour profiter des promotions sur les forfaits RED de chez RED by SFR !

Il vous reste encore quelques heures pour profiter des offres promotionnelles mises en avant par l’opérateur RED by SFR ! De 5Go à 200Go à partir de 5€ ou à prix réduit, nous vous présentons ces offres sans engagement dans cet article.

L’offre RED 5Go à 5 euros par mois

Le forfait RED 5Go est au prix de 5€ par mois et vous offre l’illimité pour que vous puissiez communiquer sans vous limiter, aussi bien depuis la Métropole que depuis l’Union européenne et les DOM ! Depuis ces dernières destinations, vous pourrez profiter d’une enveloppe data de 6Go et depuis la France, surfer sur le web à hauteur de 5Go.

Dans le détail, l’offre RED 5Go vous propose :

5Go d’Internet depuis la France + 6Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

L’offre BIG RED : 100Go et 200Go à prix réduit

Pour faire le plein de data, RED by SFR met à disposition l’offre BIG RED avec 100Go et 200Go d’Internet bénéficiant d’un tarif avantageux jusqu’à ce soir ! En effet, l’offre RED 100Go est au prix de 13€ par mois au lieu de 20€ et pour deux euros supplémentaires, le forfait avec 200Go est à vous !

Concernant les garanties, l’un et l’autre de ces forfaits vous permettent d’apprécier l’illimité pour communiquer en toute sérénité en France comme à l’étranger*. Votre enveloppe data dédiée à votre connexion internet depuis l’UE et les DOM s’élève à 12Go pour le forfait RED 100Go et à 15Go pour l’offre RED 200Go.

En résumé, l’offre BIG RED c’est au choix :

100Go d’Internet en France + 12Go utilisables depuis l’UE et les DOM : 13€/mois au lieu de 20€

utilisables depuis l’UE et les DOM : au lieu de 20€ 200Go d’Internet en France + 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM : 15€/mois au lieu de 25€

Concernant les communications, voici le détail :

Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*Union européenne et DOM