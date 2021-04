Dernier jour de promotion sur les forfaits B&You de Bouygues Telecom !

Si vous n’avez pas encore jeté votre dévolu sur l’une des offres promotionnelles de Bouygues Telecom, vous avez encore jusqu’à ce soir, 23h59, pour y remédier ! De 5Go à 200Go à partir de 4.99€ ; découvrez ces séries spéciales à prix préférentiel dans cet article.

De 5Go à 200Go : les séries spéciales Very B&You

L’opérateur Bouygues Telecom a mis en avant trois séries spéciales, disponibles exclusivement en ligne, avec 5Go à 200Go d’Internet pour moins de 15€ par mois jusqu’à ce soir ! Quel que soit le forfait que vous choisirez, vous pourrez profiter de l’illimité pour l’ensemble de vos communications, que vous soyez en Europe, dans les DOM ou encore en Métropole ! Depuis cette dernière destination, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS comme bon vous semble non seulement vers les numéros métropolitains, mais aussi vers ceux des départements d’outre-mer !

Par ailleurs, ces trois séries spéciales sont sans engagement vous permettant de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais. Dernier avantage, Bouygues Telecom vous offre la possibilité d’accéder à Spotify Premiumpendant deux mois, à titre gratuit, avec le forfait B&You 5Go, 100Go et 200Go !

Les promotions de Bouygues Telecom sur ses séries spéciales B&You

Pour les petits budgets, vous pouvez opter pour la série spéciale B&You 5Go qui est au prix de 4.99€ par mois et qui vous permettra de vous connecter à hauteur de 5Go en France comme en Europe (DOM inclus). Notez que votre connexion internet hors Métropole sera décomptée de votre enveloppe globale.

Pour les internautes gourmands, la série spéciale 100Go saura vous satisfaire ! Vous bénéficierez alors de 100Go d’Internet en France, dont 12Go utilisables lors de vos voyages au sein de l’Europe et des DOM, pour la somme de 12.99€ par mois.

Les plus connectés d’entre vous pourront se tourner vers la série spéciale 200Go dont le tarif s’élève à 14.99€ par mois ! En plus des 200Go d’Internet en France, elle vous permettra de profiter de 15Go (inclus) lorsque vous vous déplacez en Europe et dans les DOM.