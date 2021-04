Le tout nouveau iPhone 12 mauve à 829€ seulement chez RED by SFR

Apple a annoncé il y a quelques jours, que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini allaient être disponibles dans une toute nouvelle couleur. C’est deux smartphones Apple existent maintenant couleur mauve. Ils sont pour le moment en précommande mais seront disponibles dès le 30 avril. Vous les trouverez aujourd’hui au meilleur prix chez RED by SFR. On vous explique tout de suite comment les précommander !

Bon plan : l’iPhone 12 mauve à 829€ chez RED by SFR Tout nouveau, tout beau, l’iPhone 12 revêt une jolie couleur printanière mauve depuis quelques jours. Disponible à sa sortie en noir, blanc, rouge, bleu ou vert, vous pouvez maintenant l’acheter en violet ! Il est déjà disponible en précommande chez l’opérateur RED by SFR pour 829€ seulement. Il s’agit du modèle avec un espace de stockage de 64 Go. Mais les versions 128 Go et 256 Go sont disponibles également. Chez RED, vous pouvez acheter votre smartphone seul sans avoir besoin de souscrire à un forfait. Votre iPhone vous sera expédié dès le 29 avril et est débloqué tout opérateur. Vous pourrez donc y insérer votre carte SIM actuelle sans aucune difficulté. L’iPhone 12 mini mauve disponible à 719€ Si c’est l’iPhone 12 mini qui vous fait rêver, sachez que lui aussi profite du printemps pour se parer de mauve. Accessible en précommande pour 719€ seulement chez RED by SFR, il vous sera expédié dès sa sortie officielle c'est-à-dire le 29 avril. En le commandant maintenant, vous pourriez avoir entre les mains votre nouveau smartphone Apple dès ce week-end ! Avec RED by SFR, la livraison est rapide et gratuite ! Vous profitez également d’une garantie de deux ans. 3 forfaits mobiles pas cher pour accompagner votre iPhone 12 Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile pas cher, jusqu’à ce soir seulement, RED by SFR propose 3 forfaits BIGRED sans engagement, vraiment très avantageux. Profitez des appels illimités, des SMS et MMS illimités ainsi que des communications depuis l’étranger : 5Go d’internet pour 5€ /mois dont 6Go d’internet inclus depuis l’UE et les DOM ainsi que les communications illimitées

/mois dont 6Go d’internet inclus depuis l’UE et les DOM ainsi que les communications illimitées 100Go d’internet pour 13€ /mois au lieu de 20€ dont 12Go d’internet inclus depuis l’UE et les DOM ainsi que les communications illimitées

/mois au lieu de 20€ dont 12Go d’internet inclus depuis l’UE et les DOM ainsi que les communications illimitées 200Go d’internet pour 15€/mois au lieu de 25€ dont 15Go d’internet inclus depuis l’UE et les DOM ainsi que les communications illimitées Ces trois forfaits mobiles sont sans engagement. C’est donc le bon moment pour faire des économies sur votre abonnement de téléphone. Attention, ces offres expirent ce soir !