Vente privée Free Mobile : l’offre iPhone 7 reconditionné offert + forfait Free est de retour !

L’iPhone 7 vous fait de l’œil ? Avec la vente privée de Free Mobile sur Veepee, valable jusqu’au 4 mai, 6h00, vous pouvez l’obtenir gratuitement si vous souscrivez au forfait Free! Nous vous détaillons cette offre promotionnelle dans cet article.

L’iPhone 7 reconditionné Grade A offert

L’opérateur Free Mobile a lancé hier une nouvelle vente privée vous permettant de bénéficier gratuitement de l’iPhone 7, reconditionné Très bon état, et dont la livraison est offerte en plus d’être assurée sous 3 jours ouvrés ! Pour les plus réticents, rassurez-vous, l’iPhone 7 a été testé, réparé et réinitialisé afin de vous garantir une utilisation optimale avec toutes les fonctionnalités du smartphone intactes. Aussi, vous profitez d’une garantie d’une année à compter de la date de votre achat.

Concernant l’iPhone 7, vous pourrez choisir parmi 3 coloris : argent, noir ou or rose. Son écran lumineux Rétina HD de 4.7 pouces est doté d’une résolution de 1334 x 750 px. Sa capacité de stockage s’étend à 32Go pour vous permettre de stocker vos photos et vidéos en toute sérénité. Pour réaliser ces dernières, vous profiterez d’un capteur principal de 12 Mpx avec une ouverture focale de 1,8. Quant au capteur frontal, vous apprécierez sa résolution de 7 Mpx pour effectuer vos selfies. Enfin, la classification « Très bon état » indique que l’écran et la coque de l’iPhone 7 peuvent avoir quelques microrayures sans que cela n’altère son fonctionnement.

Le forfait Free Mobile à 19.99€/mois

Pour bénéficier de l’iPhone 7 reconditionné offert, il vous faudra souscrire à un abonnement pour le forfait Free qui vous engage pour une durée minimale de 24 mois et dont le tarif s’élève à 19.99€/mois. Selon votre situation, vous pouvez profiter d’un tarif avantageux. En effet, celles et ceux qui sont abonnés à la Freebox paieront la somme de 15.99€/mois et les clients de la Freebox Pop, seulement 9.99€/mois !

Le forfait mobile Free propose les garanties suivantes :

150Go d’Internet + Free WiFi illimité en France

d’Internet + en France 25Go d’Internet depuis l’Europe, les DOM et de nombreux pays*

d’Internet depuis l’Europe, les DOM et de nombreux pays* Depuis la France : appels illimités vers de nombreuses destinations*, SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

Appli Free Ligue 1 Uber Eats – accès premium inclus

*de nombreux pays sont inclus, n’hésitez pas à vous renseigner

