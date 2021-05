Samsung Galaxy A52 5G contre Xiaomi Mi 11 Lite 5G, lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de changer votre smartphone et vous souhaitez passer à la 5G avec un appareil performant. Les Samsung Galaxy A52 5G et Xiaomi Mi 11 Lite 5G sont intéressants et peuvent répondre à vos attentes mais entre les deux, lequel est le meilleur ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Si vous cherchez un smartphone qui puisse se glisser très facilement dans votre poche et très peu encombrant, le Mi 11 Lite fait seulement 159 grammes contre 189 pour le Samsung. En outre, il est aussi extrêmement fin avec 6,81 mm d’épaisseur contre 8,4 mm pour le Galaxy A52 5G. Ils sont à peu près de la même hauteur et proposent la même largeur. C’est le Samsung qui embarque la batterie la plus conséquente avec 4500 mAh et une possibilité de charge à 25 Watts alors que le Mi 11 Lite 5G propose une charge à 33 Watts sur une batterie de 4250 mAh qui se charge donc plus vite.

Extrêmement fin mais écran suffisant

Le Samsung Galaxy A52 5G s’affiche sur une dalle AMOLED sur 6,5 pouces, sans support HDR10. Sa définition est de 1080x2400 pixels, comme sur l’écran du Mi 11 Lite 5G. Pourtant, ce dernier propose une diagonale de 6,55 pouces, toujours sur une dalle AMOLED mais avec prise en charge du HDR10+ et d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. De ce côté, Samsung fait mieux avec un écran à 120 Hz pour des défilements fluides.

Les deux appareils sont compatibles 5G et seul le Mi 11 Lite 5G offre une connectivité Wi-Fi 6 alors qu’il faut compter sur un débit moindre à partir du Samsung Galaxy A52 5G. CE dernier profite d’une certification IP67 ce qui signifie qu’il est étanche ce qui n’est pas le cas du Mi 11 Lite 5G. Par contre, il dispose d’un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle pour piloter des équipements audio et vidéo. Tous les deux embarquent un lecteur d’empreinte digitale. Il est sous l’écran pour le Samsung et sur le bouton d’alimentation sur le Mi 11 Lite 5G.

Snapdragon 780G contre Snapdragon 750G

Pour fonctionner, le Mi 11 Lite 5G est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 780G avec 8 Go de RAM alors que le Samsung Galaxy A52 5G dispose d’un Snapdragon 750G avec 6 Go de mémoire vive. Les meilleures performances sont donc délivrées par le Xiaomi. Enfin, pour la partie photo, le Samsung dispose de 4 capteurs contre 3 pour le Mi 11 Lite. Sur le Galaxy A52 5G, on peut compter sur la présence d’un capteur principal de 64 mégapixels accompagné d’un autre capteur de 12 mégapixels pour le grand angle et deux objectifs de 5 mégapixels pour les calculs de profondeur de champ et les prises de vue en mode macro.



Le Mi 11 Lite 5G n’est pas à plaindre avec aussi un capteur principal de 64 mégapixels. Il est accompagné d’un objectif de 8 mégapixels pour les images grand-angle et un capteur de 5 mégapixels est là pour les macros.

Pour se prendre en selfie, Samsung devance son concurrent du jour avec un capteur de 32 mégapixels prometteur de plus de détails que l’objectif de 20 mégapixels sur le Mi 11 Lite 5G.