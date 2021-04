Enfin une charge rapide pour les smartphones Samsung

Si les fabricants de smartphones n'arrivent pas à proposer des autonomies supérieures à deux jours pour leurs appareils, ils ont trouvé un moyen pour recharger rapidement la batterie. Enfin, certains d’entre eux, car d’autres semblent à la traîne dans ce domaine comme le géant sud-coréen Samsung. Toutefois, la donne pourrait bien changer d’ici peu.

Lors de la sortie des premiers smartphones, tout le monde rageait sur le fait de devoir recharger son appareil tous les soirs, car ils n'offraient pas beaucoup d’énergie. Plusieurs années après, la routine est presque la même avec quelques heures de gagner tout de même et un usage qui peut même atteindre deux jours si on fait attention avant de devoir recharger son mobile. Puisque les fabricants n’arrivent pas à produire des téléphones portables plus endurants, leur solution est de proposer des solutions de charge rapide permettant ainsi de regagner çà et là quelques pourcents de batterie pour continuer la vie.

Samsung en retard actuellement

Actuellement, les marques qui proposent les charges les plus rapides sont Oppo, OnePlus, Huawei, realme et Vivo proposant entre 65 et 67 Watts de puissance pour recharger leurs smartphones. Samsung, un acteur pourtant important de ce marché plafonne à 45 Watts pour le Galaxy Note 20 et même 25 Watts supportés sur des modèles haut de gamme de la série S21. Mais un document a été repéré dans la base de données indienne BIS, l’équivalent au FCC américain et au TENAA chinois, un organisme chargé de valider les appareils électroniques pour certification et mise sur le marché. Celui-ci fait mention d’un chargeur de la marque Samsung.

Enfin une charge rapide possible sur les smartphones Samsung

Le chargeur Samsung porte plusieurs mentions dont sa puissance maximale qui serait de 20V/3,25A ce qui en fait un adaptateur de 65 Watts similaire à ceux utilisés pour la technologie de charge Super VOOC 2.0 et Warp Charge 65. Cela permettrait aux smartphones de la marque de pouvoir être rechargé en deux fois moins de temps qu’actuellement. Toutefois, aucune indication n’est disponible concernant les téléphones portables qui pourraient accepter cette puissance de charge. On peut raisonnablement penser que les futurs Galaxy Note 21 mais étant donné que Samsung a décidé, comme Apple, de ne plus fournir de chargeur avec les smartphones, notamment avec ses dernières séries, on voit mal comment l’entreprise sud-coréenne pourrait revenir sur ce choix.

Il se pourrait donc que le chargeur Samsung de 65 Watts ne soit disponible qu’à travers une vente au détail, en tant qu’accessoire. Quoiqu’il en soit avec un tel adaptateur, la marque pourrait ainsi prétendre à rattraper son retard dans ce domaine aujourd’hui clairement dominé par les fabricants chinois sachant que le nouveau smartphone gaming Xiaomi Black Shark 4 Pro, disponible en Chine uniquement pour le moment peut supporter la charge à 120 Watts, comme le Red Magic 6…