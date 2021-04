Les prochains smartphones Asus Zenfone 8 seront officiellement présentés le 12 mai

Asus a officiellement confirmé que sa future gamme de smartphones Zenfone 8 sera dévoilée le 12 mai prochain. Plus que quelques jours à attendre pour tout savoir des caractéristiques techniques et de la déclinaison de la série à savoir si elle va compter deux ou trois appareils dans ses rangs.

Le fabricant taïwanais Asus a publié une affiche montrant clairement la date de présentation officiellement de la série Zenfone 8. Le voile doit être levé le 12 mai 2021 à 19h, heure de Paris. Sur l’image, on peut également voir la mention « Big on Performance. Compact in Size », comprenez que le mobile sera performant mais compact, peut-être plus fin ou moins grand en tout cas que la plupart des téléphones mobiles tournant actuellement sous Android.

La puissance sera au rendez-vous

Pour ce qui est de la puissance, nous avons pu voir récemment que le Zenfone 8 ou le Zenfone 8 Pro était passé sous l’application de mesure de performances Geekbench livrant ainsi des détails sur sa plateforme : un processeur Qualcomm Snapdragon 888 qui est associé à 8 Go de mémoire vive. Cette publication signifiait une commercialisation prochaine et cela veut également dire que des personnes ont déjà le fameux mobile entre les mains et qu’ils ont pu commencer à le manipuler.

Pour la taille, c’est plus énigmatique. En effet, jusqu’ici, le fabricant n’a jamais proposé de modèles spécialement petits à la manière d’un Apple avec son iPhone 12 mini ou d’un Google Pixel 4a 5G, par exemple. Est-ce que cela veut dire qu’une version compacte aux dimensions réduites ferait partie de la série des Zenfone 8 ? Enfin, quid de la caméra frontale si originale intégrée sur le Zenfone 7 et le Zenfone 7 Pro ? Est-ce qu’Asus va reproduire ce mécanisme ou revenir en arrière avec une encoche, voire un poinçon ? Les réponses à ces questions ainsi que toutes les caractéristiques techniques devraient être apportées le 12 mai prochain.