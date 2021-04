Nouvelles promotions sur les forfaits B&You de Bouygues Telecom !

À la recherche d’un forfait mobile sans engagement à un bon prix ? Vous trouverez votre forfait idéal à coup sûr parmi les nouvelles offres promotionnelles de l’opérateur Bouygues Telecom ! Valables jusqu’au 5 mai inclus, de 5Go à 160Go à partir de 4.99€ ; nous vous les présentons dans cet article.

L’essentiel pour moins de 5€

Pour les petits budgets, Bouygues Telecom propose son forfait B&You 5Go pour la somme de 4.99€ par mois ! Avec cette offre B&You, vous profiter de l’illimité pour l’ensemble de vos communications et disposez de 5Go d’Internet depuis la France, l’Europe et les DOM. Notez que depuis la Métropole, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS autant que vous le souhaitez vers les numéros métropolitains, mais aussi vers ceux des DOM !

Petit plus, l’opérateur vous offre l’accès, à titre gratuit, pendant deux mois à Spotify Premium !

Le plein de data à prix cadeau

Les garanties communes aux forfaits B&You de 60Go à 160Go

Pour les utilisateurs qui souhaitent davantage de data avec leur forfait, Bouygues Telecom vous propose trois forfaits à un tarif préférentiel, même après la première année d’abonnement ! Sans engagement, au même titre que le forfait 5Go, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment sans frais.

Quelle que soit l’offre B&You choisie, vous pourrez appeler ainsi qu’envoyer vos messages à votre guise que vous soyez en Métropole, en Europe ou encore dans les DOM ! Comme le forfait 5Go, depuis la Métropole, vos appels et SMS vers les numéros des DOM sont compris dans votre forfait et bénéficient également de l’illimité.

Enfin, ces trois forfaits sans engagement profitent aussi de l’accès gratuit pendant deux mois à Spotify Premium !

Les forfaits B&You et leur tarif promotionnel

L’offre B&You 60Go est au prix de 11.99€ par mois et vous permet de profiter de 60Go d’Internet en France, dont 10Go que vous pourrez utiliser lorsque vous vous déplacez à travers l’Europe et les DOM.

L’offre B&You 100Go, quant à elle, coûte la somme de 13.99€ chaque mois. Les 15Go inclus dans votre enveloppe globale de 100Go vous permettront de rester connecté même lors de vos séjours à l’étranger*.

Enfin, pour les internautes très gourmands, l’offre B&You 160Go coûte seulement 2 euros de plus que le forfait 100Go, à savoir 15.99€ par mois ! Ainsi, avec 160Go d’Internet en France, dont 15Go disponibles pour votre connexion depuis l’étranger*, vous pourrez naviguer sur le web en toute tranquillité.

*Europe et DOM