Bon plan : Un forfait mobile 80Go à partir de 7.99€/mois sur les réseaux SFR ou Orange !

L’opérateur qui propose des forfaits mobiles neutres en CO2 et ajustables à votre consommation vous permet jusqu’au 4 mai de profiter de son forfait Le grand à prix réduit ! Venez le découvrir dans cet article.

Le forfait Le grand est en promotion sur le réseau Orange ou SFR

Vous pouvez bénéficier jusqu’à ce soir d’une réduction mensuelle de 7€ la première année d’abonnement sur l’ensemble des paliers data de l’offre Le grand ! Ainsi, si vous consommez jusqu’à 40Go d’Internet en France, vous pourrez payer votre forfait la somme de 7.99€ par mois au lieu de 14.99€ pendant un an ! Si vos besoins en data sont plus importants, vous pourrez aller jusqu’à 60Go au prix mensuel de 10.99€ (au lieu de 17.99€). Enfin, pour les internautes plus gourmands, pour vous connecter à hauteur de 80Go, le prix à payer sera de 12.99€ par mois au lieu de 19.99€ !

Également sans engagement, vous pourrez résilier votre forfait Le grand dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais. Pour couronner le tout, Prixtel vous offre la possibilité de choisir la couverture réseau la plus efficace selon votre lieu de résidence entre les réseaux SFR et Orange.

Les garanties proposées par le forfait Le grand

Avec le forfait Le grand, vous pourrez apprécier les 15Go pour surfer sur le web même lorsque vous voyagez à travers l’Union européenne ainsi que les départements d’outre-mer ! Notez que votre usage internet depuis ces destinations sera déduit de votre enveloppe data globale. Du côté de vos communications, l’opérateur vous offre l’illimité aussi bien depuis la Métropole que depuis l’UE et les DOM !

Un forfait neutre en CO2

Envie de suivre la démarche écologique de l’opérateur Prixtel ? En souscrivant à son forfait Le grand, vous participez au processus de compensation des émissions de CO2, causées par l’utilisation des forfaits mobiles, lancé par l’opérateur. En effet, à travers ses actions de reforestation sur le territoire français, ce dernier s’engage à vous proposer des forfaits mobiles neutres en CO2 !

Pour résumer, le forfait Le grand c’est :

Jusqu’à 40Go : 7.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

pendant 1 an puis 14.99€ De 40Go à 60Go : 10.99€/mois pendant 1 an puis 17.99€

pendant 1 an puis 17.99€ De 60Go à 80Go : 12.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€

pendant 1 an puis 19.99€ 15Go d’Internet utilisables depuis l’UE et les DOM

d’Internet utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Le choix du réseau Orange ou SFR

Pour les plus petits budgets, sachez qu’il existe le forfait Le petit qui vous offrira jusqu’à 20Go à partir de 4.99€/mois (tarif promotionnel). Quant aux internautes ultra-connectés, vous pouvez opter pour le forfait Le géant qui saura vous satisfaire avec ses 200Go d’Internet également à prix réduit jusqu’à ce soir !