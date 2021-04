Un smartphone Xiaomi avec un énorme capteur photo de 200 mégapixels en préparation

Selon une personne normalement bien renseignée, un smartphone de la marque Xiaomi pourrait prochainement présenter un capteur photo embarquant 200 mégapixels. Celui-ci pourrait être fabriqué par Samsung, l’un des spécialistes des grands capteurs pour les appareils mobiles, comme Sony.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs évoquent la possibilité de l’intégration d’un capteur photo de 200 mégapixels sur un smartphone de la marque Xiaomi. Mais celle-ci semble particulièrement insistante et la nouvelle source s’est montrée pertinente sur ces précédents pronostiques. Le constructeur chinois ZTE est aussi pressenti pour annoncer l’Axon 30 Pro 5G dans les prochaines semaines et qui pourrait être doté d’un capteur de 200 mégapixels.

On recoupe les sources pour voir si cela se confirme

Récemment, Xiaomi a présenté le Mi 11 Ultra en même temps que les autres modèles de la série Mi 11. Il propose un capteur photo de 108 mégapixels ce qui est déjà une belle prouesse, mais les technologies évoluent tellement vite que le fabricant semble se préparer à la prochaine génération. Le pronostiqueur Digital Chat Station pense savoir que le capteur Samsung de 200 mégapixels est bien une réalité même s’il ne précise pas qu’il serait intégré sur un mobile de la marque Xiaomi. Mais, si on recoupe avec le fait que le site Ithome.com a récemment publié un rapport suggérant qu’un mobile du constructeur chinois serait bientôt lancé avec un appareil photo de 200 mégapixels comme élément principal, on peut raisonnablement penser que le prochain Xiaomi sera effectivement équipé du fameux capteur développé par Samsung.

200 mégapixels d’accord mais quelle puce pour gérer la captation ?

L’entreprise Sud-Coréen est aussi à l’origine du capteur 108 mégapixels installé sur le Mi 11 Ultra, par exemple. Les détails sur le capteur de 200 mégapixels ne sont pas encore connus. Toutefois, on pense qu’il pourrait utiliser les technologies de regroupement de pixels 4 en 1 et 16 en 1 pour limiter le phénomène de bruits visible sur certaines images. Le capteur serait également capable d’enregistrer des séquences vidéo avec une définition (tenez-vous bien) de 16K… Il faudrait alors qu’il soit aussi équipé d’un processeur particulièrement puissant et pas encore annoncé à l’heure de l’écriture de ces lignes sachant que l’actuel Qualcomm Snapdragon 888 supporte effectivement les capteurs jusqu’à 200 mégapixels et la captation vidéo jusqu’en 8K au maximum. Une piste pour soutenir les rumeurs qui circulent actuellement faisant état d’une puce Snapdragon 888 Pro qui serait en préparation ? Le mystère reste entier.