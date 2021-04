Où acheter Xiaomi Redmi 9T au meilleur prix en 2021 ?

Le Xiaomi Redmi 9T fait partie des smartphones vraiment pas chers proposés par le constructeur Xiaomi. Affiché en général au prix de 169€, il bénéficie en ce moment d’une remise de 30€. Son prix chute donc à 139€ seulement. Regardons ensemble où et comment bénéficier de cette promotion.

Bon Plan : le prix du Xiaomi Redmi 9T chute à 139€

Le Xiaomi Redmi 9T est déjà un smartphone abordable en termes de prix car le modèle avec 64 Go d’espace de stockage était proposé à sa sortie à 169€. C’est le tarif auquel vous le trouverez chez de nombreux marchands. Mais en ce moment, chez Boulanger, Fnac ou Darty, vous pouvez bénéficier d’une offre de remboursement de 30€. Ainsi, le prix du Redmi 9T passe de 169€ à 139€ seulement. Ce téléphone peut donc rejoindre le classement des meilleurs smartphones à moins de 150€.

L’offre de remboursement est offerte par le constructeur Xiaomi lui-même et est valable dans les enseignes Boulanger, Darty et Fnac notamment. Après avoir acheté votre Redmi 9T, il vous suffit simplement de remplir un bulletin de participation et de l’envoyer à l’adresse indiquée. Vous recevrez votre remboursement directement sur votre compte bancaire. Cette offre est valable jusqu’au 27 juin prochain.

Le Xiaomi Redmi 9T : une batterie très puissante pour moins de 140€

Malgré son tout petit prix, le Xiaomi Redmi 9T offre de beaux atouts. Ce smartphone Xiaomi d’entrée de gamme a tout pour plaire au petit budget. Il est équipé d’un grand écran LCD de 6.53 pouces affichant en Full HD+. Il possède 4 capteurs photo dont un capteur principal de 48 Mpx et 3 autres capteurs de 8, 2 et 2 Mpx. Pour les selfies, vous trouverez un capteur de 8 Mpx.

Le Xiaomi Redmi 9T embarque un processeur Snapdragon 662 de Qualcomm. Il est épaulé par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Si vous avez besoin de plus de mémoire, sachez qu’il existe également avec un espace de stockage interne de 128 Go et que ce dernier est extensible via une carte microSD. Lui aussi bénéficiera de l’offre de remboursement de 30€.

Côté batterie, il impressionne beaucoup ! Peu de téléphone sont aujourd’hui équipé comme lui d’une batterie de 6000 mAh. En plus, il profite de la charge rapide de 18W.