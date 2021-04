Le Samsung Galaxy S21 FE va bientôt être présenté, sa batterie a fuité

Le Samsung Galaxy S20 FE ayant remporté un certain succès commercial, il est normal que le géant sud-coréen le renouvelle et propose le prochain Galaxy S21 Fan Edition. Celui-ci ne devrait plus tarder à être présenté car sa batterie a fait l’objet d’une fuite. En voici tous les détails.

Après une première alerte en février, des rendus possibles de ce qui pourrait bien être le futur smartphone Samsung Galaxy S21 Fan Edition, c’est quelque chose de concret qui nous rapproche de la date officielle de présentation. En effet, l’image de la certification de la batterie du téléphone portable est apparue sur le site web de Safety Korean, un organisme chargé de certifier les composants électroniques en Corée du Sud. Selon ce document, l’appareil en question porte la référence EB-BG990ABY ce qui correspondrait au modèle Galaxy S21 FE. La batterie mentionnée a une capacité de 4500 mAh ce qui représente un plus de 500 mAh par rapport à l’actuel Galaxy S20 FE. Galaxy S20 Fan Edition acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

434,88 € Fnac Marketplace

Rakuten 452,88 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 504,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix Quelles autres caractéristiques et design attendus ? Outre sa batterie, plusieurs rumeurs estiment que le Galaxy S21 FE profitera d’un écran plat AMOLED de 6,4 pouces avec un poinçon et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, similaire à celui des autres Galaxy S21. Il serait compatible 5G et pourrait être équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 888. Son design serait assez proche de celui proposé pour la série des S21 avec un bloc photo particulièrement mis en avant. Il sera animé par le système Google Android 11 et disposerait d’une capacité de stockage de 128 ou 256 Go, selon la configuration choisie. Reste à patienter quelques semaines avant d’en savoir définitivement plus sur cet appareil qui devrait proposer un excellent rapport qualité/prix à l’image de son prédécesseur.