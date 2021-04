4 nouveaux forfaits sans engagement en promo à partir de 5€ chez RED by SFR !

L’opérateur RED by SFR a lancé aujourd’hui ses nouvelles offres promotionnelles ! De 5Go à 160Go dès 5€ par mois ; découvrez ces offres sans engagement pour pouvoir en profiter avant le 5 mai inclus, date de fin des promotions !

Forfait RED 5G pour 5€

Pour la somme de 5€ par mois, vous pouvez bénéficier de 5Go d’Internet en France et de 6Go supplémentaires pour rester connecté même lorsque vous voyagez à travers l’Union européenne et les DOM ! Concernant vos communications, vous pourrez profiter de l’illimité en France comme à l’étranger*.L’opérateur se montre généreux en incluant à votre forfait l’application SFR Cloud 100Go qui vous permettra de stocker et de consulter vos documents de manière sécurisée !

Nous vous rappelons que depuis la Métropole, avec RED by SFR et ses forfaits RED, vous pouvez appeler à votre guise également vers les numéros des DOM, hors Mayotte !

Forfaits RED avec le plein de data à prix réduit

L’opérateur RED by SFR met à disposition trois forfaits sans engagement avec une belle enveloppe data et bénéficiant d’une réduction sur le tarif initial, valable même après la première année d’abonnement ! Quel que soit le forfait RED choisi, vous pourrez apprécier l’illimité pour vos appels et l’envoi de vos SMS et MMS partout dans l’Union européenne (Métropole et DOM inclus) ainsi que l’application SFR Cloud 100Go.

Le forfait RED 60Go est au prix de 12€ par mois, au lieu de 15€, et vous offre 9Go d’Internet à l’étranger* en plus de l’enveloppe data globale de 60Go dédiée à votre connexion en France.

De son côté, le forfait RED 100Go propose 100Go d’Internet en France ainsi que 12Go pour que vous puissiez surfer sur le web lors de vos déplacements au sein de l’UE et des DOM. Son tarif s’élève à 14€ par mois au lieu de 20€ !

Enfin, le forfait RED 160Go vous offre non seulement 160Go d’Internet pour vous connecter en toute sérénité en France, mais également 15Go dédiés à votre utilisation à l’étranger*, pour la somme de 16€ par mois, au lieu de 24€ !

*Union européenne et DOM