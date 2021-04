3 smartphones en promotion à moins de 300€

Aujourd’hui, on vous partage trois bons plans proposés par Boulanger pour acheter un smartphone en promotion à moins de 300€. Que vous préfériez la marque Samsung, Xiaomi ou encore Oppo, vous trouverez trois offres très intéressantes pour un smartphone pas cher. On vous propose de découvrir les offres promotionnelles sur le Xiaomi Mi 10T Lite, le Samsung A32 ou encore l’Oppo A54.

Le prix du Xiaomi Mi 10T Lite chute à 269€ chez Boulanger

En ce moment chez Boulanger, le Xiaomi Mi 10T Lite est en promotion. Son prix à chuté de 299€ à 269€ seulement. Il profite ainsi d’une réduction de -10%. Le Mi 10T Lite fait partie de notre classement des meilleurs smartphones à moins de 300€ en 2021. Encore très récent car disponible depuis octobre 2020, il offre en effet de belles performances pour un prix très raisonnable, encore plus quand il est en promotion.

Le Xiaomi Mi 10T Lite est un smartphone compatible avec le réseau 5G. Il est équipé d’un très grand écran lumineux de 6.67 pouces affichant en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde. Il est doté de 4 capteurs photo dont un capteur principal de 64 Mpx optimisé IA. A l’avant, vous trouverez un capteur de 16 Mpx pour les selfies. C’est un appareil photo très polyvalent. Il est embarque un processeur Snapdragon 750G épaulé par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche et les caractéristiques techniques du Mi 10T Lite.

Le Pack Samsung A32 + enceinte JBL à 249€ seulement

Si vous préférez un smartphone Samsung à un smartphone Xiaomi, pour moins de 300€ vous trouverez le Samsung Galaxy A32 chez Boulanger. En ce moment, le pack avec le Galaxy A32 + une enceinte JBL GO3 est à 249€ au lieu de 279€. Un petit prix pour écouter de la musique à volonté depuis son smartphone.

Le Samsung Galaxy A32 4G est équipé d’un grand écran Super Amoled de 6.4 pouces avec une fréquence de balayage de 90 Hz. Il embarque un processeur Mediatek MT6769T épaulé par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche et les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A32.

Bon plan : Oppo A54 5G à 239€ au lieu de 259€

Le constructeur Oppo gagne à être connu ! Depuis quelques semaines, il a lancé sur le marché une gamme de smartphones très abordable venant directement concurrencer Xiaomi et Samsung. L’Oppo A54 pourrait donc facilement rejoindre le classement des meilleurs smartphones à moins de 300€. Proposé à sa sortie à 259€, son prix a chuté à 239€ aujourd’hui chez Boulanger.

L’Oppo A54 5G est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces affichant en Full HD+. Il embarque un SoC Snapdragon 480 épaulé par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Il possède 4 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx ainsi qu’une batterie de 5000 mAh. Pour en savoir plus, consultez la fiche et les caractéristiques techniques de l’Oppo A54 5G.