HarmonyOS 2.0 se montre dans une vidéo pour le Huawei Mate X2

Privé de pouvoir exploiter pleinement Android, Huawei se tourne maintenant vers une solution « maison » pour ses futurs appareils mobiles, HarmonyOS. Après plusieurs mois de développement, le système se montre dans une vidéo montrant également le fonctionnement du smartphone pliant Mate X2.

Il semble que le géant chinois Huawei soit sur le point de proposer à large public la version stable de son système d’exploitation pour appareils mobiles, HarmonyOS 2.0 après plusieurs années de développement depuis les origines du projet. L’idée est d’installer ce système sur les futurs smartphones de la série haut de gamme P50. Mais, avant, il devrait être disponible sur une nouvelle version 4G du Huawei Mate 40 Pro, en Chine. Il est également pressenti pour être installé sur le Mate X2, le nouveau smartphone pliant du fabricant.

Une vidéo vient d’être publiée sur la plateforme YouTube par la chaîne Concept Creator montrant l’interface du système Huawei HarmonyOS 2.0 sur un Mate X2. On peut y voir une interface qui n’est pas éloignée de celle proposée par Android de Google. Plusieurs éléments graphiques font nécessairement penser au système du géant américain dont la barre de notifications ou les widgets, par exemple. Il est notamment possible d’afficher des fonctions relatives aux applications, mais aussi d’utiliser des commandes gestuelles et d’afficher un centre de fonction de raccourcis.

Huawei avait promis une annonce d’une version stable courant avril et nous sommes à la fin du mois. Une présentation officielle mondiale sera-t-elle finalement prévue ? Fera-t-elle l’objet d’une annonce spécifique ou sera-t-elle conjointe au lancement d’un nouveau produit comme la série P50 ?