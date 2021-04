Promos 60Go : les forfaits sans engagement et sans condition de durée de Bouygues Telecom, RED by SFR et Sosh

À la recherche d’un forfait avec 60Go d’Internet à prix promotionnel ? Vous allez trouver votre bonheur parmi les offres sans condition de durée des opérateurs Bouygues Telecom, RED by SFR et Sosh ! Découvrez-les dans cet article.

Bouygues Telecom : forfait B&You 60Go à 11.99€

L’opérateur vous propose son forfait B&You 60Go pour la somme de 11.99€ par mois jusqu’au 5 mai ! À ce tarif, vous profitez de 60Go d’Internet en France, dont 10Go que vous pourrez utiliser lors de vos séjours à travers l’Europe et les DOM. Du côté de vos communications, vous apprécierez l’illimité valable aussi bien en France que depuis ces dernières destinations.

L’opérateur vous permet par ailleurs de découvrir Spotify Premium en vous offrant l’accès gratuit pendant deux mois.

RED by SFR : forfait RED 60Go à 12€

RED by SFR met en réduction son forfait sans engagement 60Go également jusqu’au 5 mai ! En effet, vous pourrez disposer de 60Go d’Internet et de 9Go supplémentaires dédiés à votre connexion à l’étranger (UE et DOM) pour la somme de 12€ par mois au lieu de 15€ !

Vous profitez également de l’illimité pour l’ensemble de vos communications et aurez le loisir de consulter et stocker vos documents de manière sécurisée grâce à SFR Cloud 100Go qui est inclus dans votre forfait.

Sosh : série limitée 60Go à 13.99€

L’opérateur Sosh vous laisse un délai supplémentaire pour adopter sa série limitée 60Go au prix de 13.99€ par mois ! Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, vous devrez vous décider avant le 10 mai, 9h00.

Vous pourrez alors surfer sur le net à hauteur de 60Go en France et utiliser 8Go pour rester connecté même en Europe et dans les DOM et dont l’usage sera décompté de votre enveloppe globale. Vous communiquerez sans vous limiter en France, mais aussi depuis ces dernières destinations.