Forfaits mobiles à 5€ chez Prixtel, Bouygues Telecom et RED by SFR !

Vous recherchez un forfait mobile sans engagement à maximum 5€ par mois ? Découvrez les offres du moment chez les opérateurs Prixtel, Bouygues Telecom et RED by SFR dans cet article !

Prixtel : forfait Le petit à prix réduit

En plus d’être neutre en CO2, le forfait Le petit de l’opérateur Prixtel est en réduction la première année d’abonnement jusqu’au 4 mai, 23h59 ! En effet, pour la somme de 4.99€ par mois (au lieu de 9.99€), vous pourrez disposer de 10Go d’Internet, ce qui correspond au premier palier data du forfait Le petit. Lorsque vous vous déplacez au sein de l’Union européenne et des DOM, vous pouvez utiliser jusqu’à 10Go qui seront déduits de votre enveloppe globale.

Disponible sur les réseaux Orange et SFR, le forfait Le petit vous offre l’illimité pour l’ensemble de vos communications, aussi bien en Métropole que depuis l’UE et les DOM.

Bouygues Telecom : forfait B&You 5Go à 4.99€

Chez Bouygues Telecom, le forfait B&You 5Go est au prix de 4.99€ par mois jusqu'au 5 mai inclus et vous permet d'utiliser les 5Go d'Internet de votre enveloppe data en France, mais également en Europe et dans les DOM. Il vous sera possible d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter depuis l'ensemble de ces destinations grâce à l'illimité.

Aussi, l'opérateur vous offre un avantage supplémentaire, l'accès gratuit à Spotify Premium pendant deux mois !

RED by SFR : forfait RED 5Go à 5€

L'opérateur RED by SFR propose quant à lui son forfait RED 5Go au prix rond de 5€ par mois, également jusqu'au 5 mai ! En plus des 5Go d'Internet dédiés à votre connexion française, vous disposez de 6Go supplémentaires pour vous naviguer sur le web lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM. Ce forfait vous permet bien entendu de communiquer à votre guise en France comme à l'étranger (UE et DOM).

Petit plus, RED by SFR vous fait bénéficier avec ce forfait pas cher de SFR Cloud 100Go pour consulter et stocker vos documents à tout moment et en toute sécurité.