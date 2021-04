Un successeur pour le OnePlus Nord N10 bientôt présenté ?

La marque OnePlus a récemment présenté la série 9 et pourrait prochainement annoncer l’arrivée sur le marché du successeur du Nord N10. Un mobile portant le nom de code Ebba a pu être certifié en Inde et à Singapour.

Après avoir proposé plusieurs appareils Premium et haut de gamme, OnePlus s’est recentré sur le milieu de gamme avec la série Nord présentée en 2020. L’un d’entre eux est le Nord N10 qui présente la particularité d’être compatible avec les réseaux de télécommunication 5G. Plus abordable que le Nord, mais également un peu moins musclé, le N10 a été officialisé dans la seconde moitié de l’année, voire à la fin pour certains marchés. Pourtant, il semblerait que son successeur soit déjà sur le point d’être commercialisé.

Ebba serait le nom de code du successeur du OnePlus Nord N10

Plusieurs sources indiquent qu’un smartphone portant le nom de code de « Ebba » a été repéré sur les bases de données du BIS en Inde et du IMDA à Singapour, des organismes chargés de certifier les équipements électroniques avant leur mise sur le marché. Ebba correspondrait au successeur du OnePlus Nord N10. Impossible d’affirmer avec certitude que ce modèle sera effectivement annoncé et lancé prochainement d’autant que la marque n’a laissé aucune information fuiter à son sujet et n’a fait aucune annonce ni même de teasing.

Un peu plus de temps

La série des OnePlus 9 a été annoncée en mars et il serait assez logique que le constructeur se laisse un peu de temps avant de reprendre la parole pour un autre évènement surtout que la marque n’a pas autant d’appareils à présenter qu’un Samsung ou un Xiaomi dont la politique marketing et commerciale est d’inonder le marché avec des déclinaisons dans tous les sens. À la base, les N100 et N10 avaient été pensés surtout pour des ventes en Asie et en Inde, mais finalement, ils ont été plus largement distribués par la suite. Si le successeur du N10 a bien été certifié en Inde et à Singapour, il est possible qu’il suive le même chemin, d’être d’abord officialité là-bas avant une commercialisation plus mondiale.