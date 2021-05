Samsung Galaxy S21 contre OnePlus 9, lequel est le meilleur ?

Disponible depuis peu, le smartphone OnePlus 9 vient concurrencer le Galaxy S21 de Samsung. Pour vous aider à faire votre choix entre les deux, voici quelques éléments de comparaison croisés.

Le Samsung Galaxy S21 affiche clairement son intention de proposer de belles photos avec un bloc optique particulièrement visible. Il est proposé en différents coloris avec du violet, du gris, du blanc ou du rose là où le OnePlus 9 est disponible en noir, bleu ou violet et dont les objectifs sont plus « contenus ». Des deux, c’est le Samsung le plus léger avec seulement 169 grammes mais aussi le plus fin avec 7,9 mm contre 192 grammes et 8,7 mm pour le OnePlus 9. Par contre, c’est ce dernier qui propose la plus grande capacité de batterie avec 4500 mAh contre 4000 mAh pour le S21 et surtout la possibilité d’une charge rapide à 65 Watts contre 25 pour le mobile sud-coréen.

Soc Qualcomm contre Samsung

Le OnePlus 9 est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM alors que le Galaxy S21 s’appuie sur un processeur Samsung Exynos 2100 avec 8 Go de mémoire vive. La partie photo est un peu déséquilibrée sur le papier puisque le OnePlus 9 embarque un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’un autre capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels avec un dernier monochrome pour optimiser les détails. Du côté du mobile Samsung, il y a un capteur principal de 64 mégapixels et deux autres de 12 mégapixels. À l’avant, on peut trouver un objectif de 16 mégapixels sur le OnePlus alors qu’il est de 10 mégapixels sur le S21.

Tous les deux profitent d’un écran AMOLED compatible HDR10+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Samsung peut afficher une définition maximale de 1440x3200 pixels contre 1080x2400 pixels sur le OnePlus 9 qui s’étire sur 6,55 pouces contre 6,2 pouces pour le Galaxy S21. Ils sont tous les deux compatibles 5G et Wi-Fi 6 pour le OnePlus 9 mais Wi-Fi 6E pour le S21. Ils bénéficient d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran et sont étanches pouvant aussi supporter deux cartes SIM.