Forfait Free Mobile : Dernier jour pour profiter de la série Free 80Go à 9.99€ par mois

Si vous voulez profiter de la série Free à 9.99€ par mois avec 80Go d’Internet, c’est encore possible en validant votre abonnement avant ce soir, minuit ! Nous vous la détaillons dans cet article.

La série Free 80Go

Depuis le 21 avril dernier, l’opérateur Free Mobile met à disposition son offre promotionnelle pour le bonheur des internautes. En effet, la série Free 80Go est au prix de 9.99€ par mois la première année d’abonnement etsans engagement. Vous pourrez ainsi résilier votre contrat à tout moment et sans frais.

Après le délai des 12 premiers mois, la série Free 80Go évoluera automatiquement vers le forfait Free 5Gqui vous coûtera la somme de 19.99€ chaque mois si vous continuez l’aventure avec Free Mobile. Bien entendu, cette modification de forfait s’accompagnera de plus de garanties comme une enveloppe Internet plus importante, voire illimitée, en France, mais aussi à l’étranger ou encore une liste de pays hors UE plus fournie pour vos communications et votre connexion internet !

Les garanties proposées par la série Free 80Go

La série Free 80Go vous permettra de naviguer sur le web à hauteur de 80Go, mais également d’apprécier le Free WiFi en illimité depuis la France ! Au cours de vos voyages au sein de l’Europe et des DOM, vous pourrez vous connecter avec les 8Go prévus à cet effet et dont l’usage sera déduit de votre enveloppe data globale. Concernant vos communications, vous pourrez appeler en envoyer vos messages autant que vous le souhaitez en France comme à l’étranger* !

Ce qu’il faut retenir de ce forfait sans engagement 80Go :

80Go d’Internet + Free WiFi illimité en France

en France 8Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*Europe et DOM