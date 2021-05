Le Samsung Galaxy Z Fold 3 ne se rechargera pas plus vite que les autres, limité à 25 Watts

Samsung devrait prochainement annoncer l’arrivée sur le marché du Galaxy Z Fold 3. Alors que beaucoup de fabricants permettent de recharger rapidement leurs mobiles, ce ne sera certainement pas le cas de celui-ci étant donné qu’il sera capable de supporter la charge de seulement 25 Watts, comme les actuels Galaxy S21.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 : charge rapide 25W

Si plusieurs marques proposent actuellement et pas seulement pour leurs modèles les plus haut de gamme, des capacités de recharge jusqu’à 65 ou 67 Watts, Samsung a encore du mal à proposer une telle aptitude. En effet, la série des Galaxy S21 supporte la charge à 25 Watts. Cela devrait aussi être le cas du futur smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold 3 attendu pour l’été prochain. En effet, le site de certification 3C a répertorié le mobile du fabricant sud-coréen qui serait accompagné d’un chargeur de 25 Watts.

Un adaptateur de 25 Watts livré avec ?

La liste mentionne le Galaxy Z Fold 3 et l'adaptateur secteur portant la référence EP-TA800 qui se trouve être le même que le bloc d’alimentation fourni avec l’actuel Galaxy Z Fold 2. Malgré cette information, on peut trouver assez peu logique que la marque livre des adaptateurs avec ses prochains appareils mobiles vu qu’ils ne sont pas dans les boîtes des derniers Galaxy S21, par exemple. Peut-être qu’il s’agit d’une segmentation de marché et que certains modèles proposent des adaptateurs alors que d’autres séries, non. Aussi, si on part du principe que le chargeur sera effectivement livré dans la boîte, il est aussi possible que le mobile soit capable de supporter une puissance de charge supérieure à 25 Watts permettant ainsi un temps de chargement plus court.

Le Galaxy Z Fold 3 est attendu avec deux unités de batterie de 2215 et 2060 mAh pour un total de 4400 mAh. Il devrait aussi arriver avec une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec un écran externe et un autre interne avec, peut-être une caméra sous l’un des deux surfaces d’affichage. Il devrait être étanche et prendre en charge le S Pen.