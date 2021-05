L’Asus Zenfone 8 Mini, vers plusieurs déclinaisons pour toucher un large public ?

La nouvelle série de smartphones Asus Zenfone 8 devrait être présentée le 12 mai prochain. Il devrait y être question du Zenfone 8 mais aussi de ses déclinaisons attendues que sont les versions 8 Pro et 8 Mini. Ce dernier pourrait être proposé avec différentes configurations pour tenter de séduire un public aussi large que possible.

Le futur Asus Zenfone 8 mini

Asus a récemment lâché sa date d’annonce pour la série Zenfone 8 et il s’agira du 12 mai 2021. Ce sera l’occasion pour le fabricant taïwanais de présenter sa nouvelle gamme et devrait dévoiler trois modèles : le Zenfone 8, le Zenfone 8 Pro et le Zenfone 8 Mini. Or, si les deux premiers pouvaient avoir deux ou trois déclinaisons, la version Mini serait l’objet de plusieurs configurations : 6 Go de RAM avec 128 Go de mémoire vive, 8+128 Go, 8+256 Go, 12+256 Go ou 16+256 Go. De quoi couvrir de larges besoins. Il se murmure également que le mobile serait équipé d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh supportant la charge à 30 Watts.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Asus a déjà laissé entendre que ses smartphones haut de gamme seraient dotés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888. Plusieurs sources rapportent que la version Mini disposerait d’un écran OLED de 5,92 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La caméra principale serait équipée d’un capteur de 64 mégapixels et Asus a aussi confirmé qu’il y aurait une sortie casque jack 3,5 mm. Les téléphones mobiles compacts ne sont pas si nombreux que cela et Apple qui propose dans son catalogue l’iPhone 12 mini ne pousse pas vraiment ce segment de marché prétendant des ventes assez moribondes. Pourtant, le format peut être intéressant et une certaine puissance à l’intérieur ne gâche rien. Asus confirmera-t-il un tel appareil ? La réponse d’ici quelques jours.