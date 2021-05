La Série Xiaomi Mi 10T en promotion à moins de 400€ chez RED by SFR

Aujourd’hui, la série de smartphones Xiaomi Mi 10T profite d’une belle promotion chez RED by SFR en plus d’une offre de remboursement proposée par Xiaomi. Les Xiaomi Mi 10T et Xiaomi Mi 10T Pro voient ainsi leur prix baisser pour votre plus grand bonheur. Le Mi 10T classique devient accessible à moins de 350€. On vous dit tout de suite comment en profiter !

Xiaomi Mi 10T à moins de 350€ chez RED by SFR Pour un Xiaomi Mi 10T pas cher, c’est chez RED qu’il faut se tourner aujourd’hui ! Son prix est passé de 449€ à 399€. Son prix a donc chuté de 50€. Mais à cette première promotion s’ajoute une offre de remboursement proposée par le constructeur Xiaomi lui-même. En achetant votre smartphone Xiaomi chez RED, vous pourrez prétendre à une offre de remboursement supplémentaire de 50€. Vous obtiendrez au final votre Mi 10T pour 349€ seulement ! Pour bénéficier de l’offre de remboursement, il vous suffira simplement de remplir un bulletin d’adhésion. Les 50€ seront déposés directement sur votre compte bancaire quelques semaines. après votre demande. Cette offre est valable jusqu’au 20 juin inclus. Le Xiaomi Mi 10T Pro bénéficie de 100€ de remise Si vous étiez intéressés par la version Pro du Mi 10T, sachez que lui aussi profite d’une baisse de prix actuellement. Chez RED by SFR, le prix du Xiaomi Mi 10T Pro est passé de 549€ à 499€, soit une remise immédiate de 50€. Mais comme son petit frère, il a le droit également à l’offre de remboursement proposée par Xiaomi. Ainsi, avec 50€ de remise en différée supplémentaire, il ne vous coûtera que 449€. Au total, vous économiserez donc 100€ sur le prix de votre nouveau téléphone Xiaomi. Comme pour la version classique, pour profiter de l’offre de remboursement, il vous suffira de remplir un bulletin de participation et d’y renseigner vos coordonnées. Sachez que ces deux modèles de téléphone sont compatibles avec le réseau 5G. Si vous aviez envie d’un smartphone 5G, c’est vraiment le moment de craquer.