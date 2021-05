Le Samsung Galaxy S21 FE a été mentionné sur le site Internet du constructeur au Mexique

Les fuites sur le futur smartphone abordable Galaxy S21 FE s'enchaînent et prépare l’annonce officiellement par le constructeur. La dernière en date est l’œuvre du site mexicain de Samsung où il a été fait mention d’un nouveau smartphone, le Galaxy S21 FE… bien avant sa sortie…

Les rumeurs vont bon train concernant le Galaxy S21 FE. Connaîtra-t-on l’intégralité de sa fiche technique et de son physique avant la présentation officielle, comme ce fût le cas pour la série des Galaxy S21 ? Bien malin qui pourrait répondre mais en attendant de nouvelles informations confirment s’il y en avait besoin la commercialisation prochaine d’une déclinaison Fan Edition des Galaxy S21. Récemment, des informations sur sa batterie ont fuité. Mais il y a quelques jours, le site Samsung Mexico avait brièvement affiché la mention du Samsung Galaxy S21 FE sur sa page d’accueil.

Voulez-vous en savoir plus sur le Galaxy S21 FE ?

Le site en question affichait une mention « En savoir plus sur le Galaxy S21 FE » sous une photo où on pouvait voir le Galaxy S21 et le Galaxy S21 Ultra. La page a été supprimée depuis. Toutefois, le site GalaxyClub a eu le temps de faire une capture d’écran. Difficile de dire à cette heure si le mobile ressemblera bien à ce que certaines personnes pensent à voir les rendus qui ont été publiés sur le site voice.com. Délicat également de se prononcer sur les composants du S21 FE. Ce que l’on sait actuellement, c’est que l’appareil devrait embarquer une batterie de 4500 mAh soit 4000 mAh de plus que l’actuel Samsung Galaxy S20 FE.

Certaines rumeurs font état de l’intégration d’un écran de 6,4 pouces et d’autres laissent entendre que le capteur à selfie est un 32 mégapixels. Il pourrait être proposé en différents coloris pour toucher un public aussi large que possible et pourrait être officiellement présenté pendant le dernier trimestre de cette année.