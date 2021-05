Offre Exceptionnelle : le Samsung Galaxy Note 20 à 699€ au lieu de 959€

En ce moment chez Boulanger, le prix du Samsung Galaxy Note 20 est en chute libre. Durant tout le mois de mai, vous pouvez économiser 260€ en achetant votre nouveau smartphone Samsung. Le modèle compatible 5G est aussi concerné par cette baisse de prix. On vous en dit plus dans cet article.

260€ de remise immédiate sur le Samsung Galaxy Note 20

Du 1er au 31 mai 2021, c’est chez Boulanger que vous trouverez le Samsung Galaxy Note 20 au meilleur prix. Qu’il soit de couleur bronze ou grise, il profite d’une remise immédiate de 260€ qui fait passer son prix de 959€ à 699€ seulement. Ce smartphone présenté en aout 2020, offre de très belles performances. Un smartphone haut de gamme en dessous de 700€, c’est un bon plan à ne pas rater !

En choisissant Boulanger, vous profiterez d’une livraison rapide et gratuite à votre domicile en plus d’une reprise de votre ancien appareil si vous le souhaitez. En cas de doute, sachez que vous avez 15 jours pour changer d’avis.

Pour tout savoir de ses atouts, consultez la fiche technique et les caractéristiques du Samsung Galaxy Note 20.

Le Samsung Galaxy Note 20 5G à 799€ au lieu de 1059€

Si vous aviez envie d’un smartphone avec une compatibilité 5G, tournez-vous vers le Samsung Galaxy Note 20 5G qui lui aussi profite d’une offre exceptionnelle aujourd’hui. En mai, son prix passe de 1059€ à 799€ seulement, soit une remise immédiate de 260€ également. Il existe en coloris gris ou bronze. Ce smartphone, avec un grand écran, ressemble beaucoup à la version classique mais ce qui le différencie c'est sa compatibilité avec le réseau 5G. Pour tout savoir de ses atouts, consultez la fiche technique et les caractéristiques du Samsung Galaxy Note 20 5G.

Ces deux Samsung Galaxy Note 20 sont équipés d’un écran Oled de 6.7 pouces affichant en Full HD+ ainsi que de trois capteurs photos, un de 64 mégapixels et deux de 12 mégapixels chacun. Ils embarquent une puce Exynos 990 à huit cœurs épaulée par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Vous pourrez compter sur une batterie puissante de 4300 mAh compatible avec la charge rapide à 25 W et à la charge inversée.