Derniers jours pour profiter des promotions sur les forfaits B&You de Bouygues Telecom !

Les promotions sur les forfaits sans engagement de Bouygues Telecom sont encore disponibles jusqu'à demain soir, 23h59 ! De 5Go à 160Go à partir de 4.99€ ; découvrez l'ensemble de ces offres promotionnelles dans cet article.

De 5Go à 160Go : les forfaits B&You de Bouygues Telecom

L’opérateur Bouygues Telecom proposent jusqu'à demain soir quatre forfaits à prix promotionnel bénéficiant de 5Go à 160Go d’Internet ! Quel que soit le forfait que vous convoitez, l'opérateur offre l’illimité pour l’ensemble des communications, aussi bien depuis l'Europe et les DOM que depuis la Métropole ! Depuis cette dernière destination, il vous sera possible d'appeler et d'envoyer vos SMS sans compter vers les numéros métropolitains, mais également vers ceux des départements d’outre-mer !

Notez que ces forfaits B&You sont sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir. Bouygues Telecom vous offre en prime l'opportunité de découvrir gratuitement Spotify Premium pendant deux mois !

Les forfaits B&You en promotion

Idéal pour les petits budgets, le forfait B&You 5Go, au prix de 4.99€ par mois, vous permettra de vous connecter à hauteur de 5Go en France, en Europe et dans les DOM.

Pour les internautes gourmands, vous pouvez opter pour le forfait 60Go au prix de 11.99€ par mois qui vous offrira 60Go d'Internet en France, dont 10Go pour vous connecter depuis l'étranger*. Pour deux euros supplémentaires, vous pouvez préférer le forfait B&You 100Go. Ainsi, pour 13.99€ par mois, vous bénéficierez de 100Go d'Internet, dont 15Go utilisables lorsque vous voyagez à travers l’Europe et les DOM.

Enfin, si vous souhaitez faire le plein de data, le forfait B&You 160Go saura vous ravir avec ses 160Go d'Interneten France et ses 15Go inclus pour que vous puissiez surfer sur le web même lorsque vous êtes à l'étranger*. En choisissant ce forfait, vous vous acquitterez de la somme de 15.99€ chaque mois.

*Europe et DOM