Enfin disponible, acheter le Xiaomi Mi 11 Ultra 5G au meilleur prix

Présenté officiellement en mars dernier, le Xiaomi Mi 11 Ultra s’est fait attendre. Ce smartphone le plus premium de la toute nouvelle série Mi 11 de Xiaomi est enfin disponible en boutique. Il est désormais possible de l’acheter. On va vous dire où le trouver au meilleur prix aujourd’hui.

Xiaomi Mi 11 Ultra 5G disponible à 979€ chez Fnac

Xiaomi a annoncé hier, lors d’une conférence de presse, l’ouverture des ventes de son Xiaomi Mi 11 ultra 5G. Il avait été présenté en mars dernier et ses caractéristiques font de lui un smartphone haut de gamme. Le modèle disponible aujourd’hui avec 12Go de RAM et un espace de stockage de 256Go est proposé par le constructeur au prix de 1199€. Vous le trouverez chez Fnac, Darty et RED by SFR pour le moment. Mais, il devrait également être présent chez d’autres marchands dans les jours à venir. Mais la bonne nouvelle du jour, c’est que le Mi 11 Ultra 5G est disponible à 979€ chez Fnac. Profitez ainsi d’une remise immédiate de 220€.

Le modèle proposé chez Fnac est une version chinoise avec Google Play d’installé. Il fonctionnera parfaitement en France. Si besoin, le paiement en 3 ou 4 fois vous est proposé afin d’étaler la dépense sur plusieurs mois. Bien entendu, la livraison est gratuite à votre domicile.

Les caractéristiques du Xiaomi Mi 11 Ultra 5G

Ce modèle très premium a été conçu par Xiaomi pour offrir des performances remarquables. Il est équipé d’un écran incurvé Amoled de 6.81 pouces affichant en QHD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif variant entre 30 et 120 Hz. Certifié IP68, il est parfaitement étanche à l’eau et à la poussière.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra possède une solide configuration technique car il embarque un SoC Snapdragon 888 épaulé par 12Go de mémoire vive et un espace de stockage interne de 256Go. La fluidité et la rapidité d’exécution sont au rendez-vous.

La photo n’a pas non plus été négligée par le constructeur bien au contraire. Le Mi 11 Ultra est possède 3 capteurs photo dont un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx. A l’avant, un capteur de 20 Mpx a été installé pour que vous puissiez réaliser de beaux selfies.

La batterie de 5000 mAh sera parfaite pour assurer une belle autonomie à ce Mi 11. Elle est, en plus, compatible avec la charge rapide de 67W. 40mn à peine suffiront pour recharger votre smartphone.