Dernier jour pour profiter des promotions sur les forfaits RED de RED by SFR !

Si vous n'avez pas encore craqué pour l'une des offres promotionnelles mises en avant par l'opérateur RED by SFR, il vous reste encore quelques heures ! En effet, les forfaits avec 5Go, 60Go, 100Go et 160Go d'Internet à prix cadeau ; c'est possible, mais seulement jusqu'à ce soir, 23h59 ! Découvrez ces offres sans engagement dans cet article.

Le forfait RED 5Go à petit prix

RED by SFR propose pour le bonheur des petits budgets son forfait RED 5Go pour la somme de 5€ par mois. À ce tarif, vous profitez de 6Go afin de vous connecter lors de vos voyages à travers l’Union européenne et les DOM, en plus des 5Go d’Internet dédiés à votre connexion en France ! Du côté des communications, vous apprécierez l’illimité en France comme à l’étranger* pour communiquer à votre convenance. Sachez que depuis la Métropole, l'opérateur offre pour l'ensemble de ces forfaits RED la possibilité d'appeler sans compter également vers les numéros des DOM (hors Mayotte).

Petit plus, RED by SFR inclut à votre forfait l’application SFR Cloud 100Go qui vous permettra de stocker et de consulter vos différents documents de manière sécurisée !

Les forfaits RED avec le plein de data à prix réduit

Pour celles et ceux qui souhaiteraient davantage de data avec leur forfait mobile, vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux parmi trois offres RED. Pour chacun d'eux, le tarif initial se voit attribuer une réduction sans condition de durée ! Aussi, quel que soit le forfait RED choisi, vous bénéficierez des mêmes conditions en termes de garanties et d'avantage que le forfait RED 5Go, à savoir : l’illimité pour l'ensemble de vos communications où que vous soyez dans l'Union européenne et SFR Cloud 100Go.

Le forfait RED 60Go vous propose 9Go d’Internet à l’étranger* en plus de l’enveloppe data globale de 60Go dédiée à votre connexion en France pour la somme de 12€ par mois, au lieu de 15€ !

Pour deux euros supplémentaires, à savoir 14€ par mois (au lieu de 20€!), vous pouvez opter pour le forfait RED 100Go qui offre 100Go d’Internet en France ainsi que 12Go pour naviguer sur le net lors de vos séjours au sein de l’UE et des DOM.

Enfin, les internautes ultra-connectés apprécieront le forfait RED 160Go qui permettra de disposer de 160Go d’Internet pour se connecter en toute sérénité depuis la France, mais aussi de 15Go utilisables lorsque vous vous déplacez à l’étranger*. Pour obtenir ces garanties, vous devrez vous acquitter de la somme de 16€ par mois, au lieu de 24€ !

*Union européenne et DOM