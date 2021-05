Xiaomi annonce les smartphones Mi 11 Ultra, Mi 11i 5G et Redmi Note 10 5G pour la France

Après une annonce pour les marchés internationaux, la marque Xiaomi a présenté hier ses nouveaux smartphones pour la France. Il s’agit des modèles Mi 11 Ultra, Mi 11i et Redmi Note 10 5G dont voici tous les détails.

Fin mars, Xiaomi dévoilait les Mi 11 Ultra, Mi 11i et Mi 11 Lite pour tous les marchés. Mais nous n’avions alors pas d’informations sur la sortie de ces appareils sur le marché français, ni leur date de commercialisation ou leur prix. En effet, le constructeur chinois a pris la parole hier pour annoncer l’arrivée des modèles Mi 11 Ultra, Mi 11i 5G et du nouveau Redmi Note 10 5G pour la France.

Xiaomi Mi 11 Ultra, sans aucun compromis

Le nouveau smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra est le mobile ultime sans aucun compromis. Il mise sur la photo avec un bloc optique particulièrement visible dans son dos qui embarque plusieurs capteurs de pointe. On peut ainsi compter sur la présence d’une caméra principale de 50 mégapixels avec 8 lentilles et stabilisateur optique capable de filmer avec une définition 8K. Il est accompagné d’un autre capteur de 48 mégapixels pour les photos ultra grand-angle sur 128 degrés aussi capable de filmer en 8K. Un téléobjectif avec zoom optique 5x est aussi présent avec 48 mégapixels et un zoom numérique jusqu’à 120x. Enfin, une caméra frontale de 20 mégapixels est installée dans un poinçon au niveau de l’écran.

En fait d’écran, le Xiaomi Mi 11 Ultra en possède deux. En effet, il y a un petit écran au dos, à côté des objectifs photo, qui mesure 1,1 pouce parfait pour se cadrer lors d’une prise de photo avec les principaux capteurs. Il s’appuie sur une dalle AMOLED et offre une définition de 126x294 pixels. L’écran principal mesure 6,81 pouces avec une définition de 1440x3200 pixels avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz, sur une dalle 10 bits capable d’afficher 1 milliard de couleurs et compatible Dolby Vision et HDR10+. Le mobile est certifié IP68 donc étanche. Il profite de deux haut-parleurs pour un son stéréo conçus par Harman Kardon. Il y a également un port infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage, à priori, non extensibles. Il y a un système de refroidissement spécifique développé par le fabricant pour limiter la surchauffe de l’appareil. Compatible 5G, l’appareil est aussi Wi-Fi 6 et Bluetooth et NFC. Il intègre un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh supportant la charge rapide 67 Watts filaire, 67 Watts sans fil ou 10 Watts en mode inversé.

Le nouveau smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra est disponible dès maintenant pour un prix de 1199 € avec un dos en céramique en noir ou en blanc.

Xiaomi Mi 11i 5G, le smartphone idéal ?

À côté de son modèle phare, le Mi 11 Ultra, Xiaomi propose aussi le nouveau Mi 11i. Compatible 5G, il embarque une configuration musclée pour concurrencer les haut de gamme. Ainsi, il profite d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage au format UFS 3.1 mais non extensibles. Il dispose d’un écran de 6,67 pouces avec une dalle AMOLED rafraîchit à 120 Hz, compatible HDR10+ et affichant une définition de 1080x2400 pixels. Le Mi 11i 5g est équipé d’un capteur photo principal de 108 mégapixels accompagné d’un objectif grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. La caméra avant embarque 20 mégapixels. Le son est stéréo compatible Dolby Atmos.

Le Mi 11i dispose d’une batterie d’une capacité de 4520 mAh avec la possibilité de charge à 33 Watts avec un chargeur inclus dans la boîte. L’appareil est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et NFC. Il y a également un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Le lecteur d’empreinte digitale est installé au niveau du bouton d’alimentation. Le Mi 11i 5G sera disponible en précommande à partir du 11 mai jusqu’au 27 mai au prix de 699,90 €. Xiaomi propose aussi une offre de reprise de votre ancien mobile. Jusqu’à 600€ remboursés pour la reprise d’un iPhone 11 Pro (jusqu'à 500€ de valeur de reprise + 100€ de bonus reprise). Jusqu’à 500€ remboursés pour la reprise d’un iPhone 11 (jusqu'à 400€ de valeur de reprise + 100€ de bonus reprise). Le nouveau Mi 11i 5G dès 199€ avec la reprise d’un Mi 10 Pro 5G. Le nouveau Mi 11i 5G dès 99€ avec la reprise d’un iPhone 11 Pro. Le nouveau Mi 11i 5G dès 199€ avec la reprise d’un iPhone 11. Le nouveau Mi 11i 5G dès 199€ avec la reprise d’un Samsung Galaxy S20 5G. Le nouveau Mi 11i 5G dès 249€ avec la reprise d’un Samsung Galaxy S10. Le nouveau Mi 11i 5G dès 399€ avec la reprise d’un Huawei P30. Le nouveau Mi 11i 5G dès 449€ avec la reprise d’un Huawei P20. Le nouveau Mi 11i 5G dès 249€ avec la reprise d’un Mi 10 5G.

Xiaomi Redmi Note 10 5G, la 5G abordable

Enfin, Xiaomi a dévoilé le modèle Redmi Note 10 5G. Il s’agit de l’un des smartphones 5G les moins chers du marché, puisque proposé à partir de 229,90 € en France. Il embarque une puce Mediatek Dimensity 700 5G gravée en 7 nm associée à 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire vive. Il peut supporter deux cartes SIM 5G simultanément. Il dispose d’un port infrarouge, d’une connectivité Wi-Fi 5, du NFC et du Bluetooth. Il profite d’un écran de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz en mode adaptatif affichant une définition de 1080x2400 pixels. Il dispose d’un capteur photo principal de 48 mégapixels accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels chacun. La caméra à selfie s’appuie sur un capteur de 8 mégapixels. La batterie a une capacité de 5000 mAh avec charge maximale à 18 Watts avec un chargeur inclus. Il est décliné en gris, argent, bleu ou vert. Il sera disponible à partir du 18 mai à un prix de 229,90 € pour la version 64 Go de mémoire interne ou 269,90 € avec 128 Go. À partir de cette date et jusqu’au 21 juin 2021, Xiaomi propose une offre de remboursement pour tout achat d’un produit éligible supplémentaire jusqu’à 30 €.