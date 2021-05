Samsung confirme l’arrivée prochaine du Galaxy A82 5G sur son propre site web

Actuellement, Samsung travaille sur plusieurs smartphones à venir. L’un d’entre eux serait le Galaxy A82 5G particulièrement attendu. Une variante avec des fonctions de sécurité a été annoncée il y a quelques jours pour le marché sud-coréen sous le nom de Galaxy Quantum 2. Mais le Galaxy A82 5G a été mentionné par Samsung sur l’une de ses pages web.

Dans le secteur du milieu de gamme, la concurrence fait rage et il s’agit de ne pas se louper pour les constructeurs s’ils souhaitent optimiser leurs ventes sur ce segment de marché. Aussi, Samsung prépare le futur Galaxy A82 5G. Il a ainsi été aperçu sous l’application de mesure de performances Geekbench livrant le fait qu’il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 855+, une version overclockée du Snapdragon 855 avec une fréquence d’horloge plus élevée que la puce originelle. Il disposera très certainement de 6 Go de mémoire vive et sera logiquement animé par Android 11.

Le Galaxy A82 5G mentionné sur les pages du site de Samsung

Samsung confirme bien l’existence du Galaxy A82 5G puisqu’une page de son propre site mentionne l’appareil en question dans sa rubrique de suivi des mises à jour logicielles, et ce, avant même le lancement à l’échelle mondiale de ce mobile. Cela signifie qu’il n’y a plus beaucoup à attendre avant d’avoir une présentation officielle à l’internationale.

Le Samsung Galaxy A82 5G est attendu avec un écran Super AMOLED de 6,7 pouces offrant une définition QHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Contrairement à l’actualité précédente, il y aurait trois capteurs photo avec un module principal de 64 mégapixels au dos. Il y aurait un capteur de 12 mégapixels pour faire du grand-angle et un dernier objectif de 5 mégapixels pour réaliser des prises de vue en mode macro. Une batterie d’une capacité de 4500 mAh serait aussi de la partie. Il supporterait la 5G, le Wi-Fi 5 ainsi que le NFC.