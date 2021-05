Bon Plan : 3 smartphones Samsung Galaxy en promotion dès 300€

Les bons plans aujourd’hui pour des smartphones pas chers sont chez Rakuten ! Si vous êtes à la recherche d’un Samsung Galaxy à petit prix, les promotions du jour vont vous intéresser. Elles concernent notamment les Galaxy A52, A71 et S21. On vous détaille les 3 offres ci-dessous.

Promo : le prix du Samsung Galaxy A52 en baisse de -16%

En ce moment chez Rakuten le prix du Samsung Galaxy A52 est en baisse. Il est passé de 379€ à 315.99€ seulement. Vous pouvez donc bénéficier d’une remise immédiate de 63.01€. Ce smartphone fait partie de notre classement des meilleurs smartphones entre 300€ et 500€ en 2021. N’hésitez pas à consulter ce guide pour en savoir plus sur ce modèle et sur ses concurrents.

Le Samsung Galaxy A52 est doté d’un écran Super Amoled de 6.5 pouces, de 4 capteurs photo dont un principal de 64 Mpx ainsi que d’une batterie de 4500 mAh. Le modèle en promotion embarque un processeur Snapdragon 720G de Qualcomm soutenu par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est compatible 4G seulement. Pour en savoir plus, consultez la fiche et les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A52.

Le Galaxy A71 à 325.90€ au lieu de 479€

Parmi les smartphones en promotion ce jeudi chez Rakuten, vous trouverez le Samsung Galaxy A71. Il profite d’une réduction de -31% qui fait chuter son prix de 479€ à 325.90€. Pour un budget de 300€, il offrira un très bon rapport qualité prix.

Le Samsung Galaxy A71 est équipé d’un écran Super Amoled Plus de 6.7 pouces. Il est de meilleure qualité et légèrement plus grand que celui du Galaxy A52. Il possède également 4 capteurs photo dont un principal de 64 Mpx ainsi qu’une batterie de 4500 mAh. Il embarque SoC Snapdragon 730 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Pour en savoir plus, consultez la fiche et les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A71.

Le Samsung Galaxy S21 à 589€ seulement chez Rakuten

Le dernier smartphone haut de gamme présenté par Samsung, à savoir le Galaxy S21 profite lui aussi d’une belle remise sur le site de Rakuten. Proposé initialement à 859€, il est possible aujourd’hui de l’acheter pour 589.86€ seulement.

Le Samsung Galaxy S21 est équipé d’un écran Dynamic Amoled de 6.2 pouces, de 3 capteurs photo dont un ultra grand-angle de 64 Mpx ainsi que d’une batterie de 4000 mAh. Il doit sa rapidité et sa fluidité d’exécution à un SoC Exynos 2100 épaulé par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche et les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S21.

D'autres modèles de smartphones sont en promotion en ce moment même chez Rakuten. N'hésitez pas à consulter la liste complète pour trouver votre futur smartphone à petit prix.