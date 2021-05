Les visuels et les caractéristiques techniques des Asus Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip révélés avant la présentation officielle

La marque Asus doit présenter officiellement la nouvelle série de smartphones Zenfone 8 le 12 mai prochain au cours d’un événement virtuel. Mais les caractéristiques techniques ainsi que des photos des modèles Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip ont été révélées. En voici tous les détails avant l’heure.

Asus devrait annoncer l’arrivée des nouveaux Zenfone 8 lors d’un événement le 12 mai prochain. Récemment, les Zenfone 8 et Zenfone 8 Pro ont été aperçus sous Geekbench, l’application de mesure de performances livrant quelques détails sur la puce intégrée ainsi que la capacité de mémoire vive embarquée. Désormais, c’est le site 91mobiles qui dévoile les caractéristiques techniques des deux appareils.

Un Zenfone 8 Flip avec un bloc photo qui pivote

Selon le site 91mobiles.com, Asus dévoilera le 12 mai prochain les modèles Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip dont la particularité est de reprendre le principe du bloc de capteurs photo qui pivote de l’arrière vers l’avant pour se prendre en selfie et ne pas avoir de poinçon dans l’écran ou d’encoche. L’avantage de cette solution est qu’elle a déjà été éprouvée sur le Zenfone 7 et qu’elle donne des possibilités bien plus étendues pour les images en selfie puisque tous les capteurs sont disponibles pour ce type de prise de vue. Le Zenfone 8 Flip serait disponible en gris clair ou en gris foncé avec un bouton d’alimentation bleu.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

Le Zenfone 8 Flip disposerait d’un écran de 6,67 pouces AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il serait alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage interne. Il embarquerait une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 30 Watts. Le module de caméra pivotant et motorisé serait équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels avec un téléobjectif de 8 mégapixels et un objectif macro de 12 mégapixels. L’appareil serait capable de filmer avec une définition 8K. Il mesurerait 165x77,3x9,5 mm pour un poids de 230 grammes ce qui est bien supérieur à la moyenne des smartphones qui est plutôt de l’ordre de 200 grammes. Là, on est plutôt sur un poids de mobile pliant, mais la partie pivotante ne doit pas y être totalement étrangère.

Le Zenfone 8 serait en fait le Zenfone 8 Mini

Selon le site 91mobiles, l’Asus Zenfone 8 serait la version « Mini » de cette série, car il embarquerait un écran de 5,92 pouces FHD+. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. D’une conception plus classique avec un bloc photo collé au dos et un poinçon au niveau de l’écran, ce modèle serait équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels et d’un objectif macro de 12 mégapixels avec des capacités d’enregistrement vidéo jusqu’en 8K. Il serait doté d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh supportant la charge 30 Watts. Il aurait des dimensions de 148x68,5x9 mm pour un poids plus raisonnable de 170 grammes.

Toutes ces informations ainsi que les images seront à confirmer par la marque lors du lancement officiel qui aura lieu le 12 mai prochain.