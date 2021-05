Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max profiteront d’un écran ProMotion à 120 Hz

Les écrans des iPhone sont d’excellente qualité et le constructeur cherche toujours un moyen de fournir à ses utilisateurs la meilleure solution possible. Il semble que les futurs iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max puissent profiter de l’écran de l’iPad Pro utilisant la technologie ProMotion avec une fréquence à 120 Hz pour des défilements fluides.

Les iPhone 12 ont été annoncés à la rentrée dernière et déjà le géant américain prépare la suite. Sur la série, beaucoup attendait une fréquence de rafraîchissement supérieure à celle des précédents modèles, à savoir 60 Hz, comme le proposent maintenant de plus en plus de mobiles sous Android et pas nécessairement que des appareils haut de gamme. Finalement, les iPhone 12 doivent se contenter des 60 Hz, mais il semble que la prochaine série puisse profiter d’une fréquence de 120 Hz. L’écran serait du même type que celui que l’on trouve sur l’iPad Pro, une dalle AMOLED ProMotion 120 Hz.

iPhone 13 : le bon compromis entre vitesse élevée et consommation d’énergie

L’écran ProMotion permet d’obtenir une optimisation du taux de rafraîchissement de la surface d’affichage pouvant atteindre 120 Hz. Elle est déjà utilisée sur l’iPad Pro depuis les deux dernières versions. Reste que cette technologie est plus gourmande en énergie notamment par rapport à du 60 Hz classique ce qui demande des optimisations avant l’intégration. Celles-ci n’auraient pas pu aboutir à temps pour les iPhone 12, mais elle pourrait être prête pour les iPhone 13. Selon un rapport publié par TheElec, la société Samsung Electro-Mechanics pourrait être considérée comme l’un des fournisseurs d’un composant d’affichage crucial pour l’iPhone 13 Pro. Elle fabrique des éléments électroniques, dont les parties qui relient les dalles OLED à la carte mère de l’appareil. Cette partie serait requise par la marque à la pomme pour activer le taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Seuls les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max pourrait profiter de cette dalle alors que les iPhone 13 et iPhone 13 mini embarqueraient des écrans s’appuyant sur la technologie LTPO, moins consommatrice d’énergie, mais permettant aussi de faire varier la fréquence de rafraîchissement. Rappelons aussi que toute la série est attendue avec une encoche plus petite qu’actuellement.