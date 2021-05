Nouvelle promotion incroyable "BEST-OF RED" chez RED by SFR !

À la recherche d'un forfait mobile à prix réduit ? Avec l'opérateur RED by SFR et sa nouvelle offre "BEST-OF RED", c'est possible jusqu'à dimanche ! De 20Go à 130Go d'Internet à partir de 5€ et sans engagement, nous vous présentons les nouvelles offres RED dans cet article.

RED by SFR et sa nouvelle offre "BEST-OF RED" à partir de 5€ L'opérateur a lancé hier une nouvelle offre "BEST-OF RED" permettant de profiter de 20Go à 130Go à partir de 5€ par mois ! Jusqu'à ce dimanche 9 mai, 23h59, vous pouvez profiter de réductions exceptionnelles sur les forfaits RED 20Go, 60Go et 130Go en optant pour la 5G avec ce dernier si l'envie vous en dit ! Pour bénéficier de ces offres sans engagement, il vous faudra être de nouveaux clients RED by SFR et souscrire à l'un de ces abonnements uniquement en ligne. En termes de garanties, quelle que soit l'offre choisie, vous apprécierez l'illimité pour l'ensemble de vos communications partout au sein de l'Union européenne (Métropole et DOM inclus). Notez que depuis la Métropole, vous pourrez appeler à votre convenance aussi bien vers les numéros métropolitains que vers ceux des DOM (hors Mayotte). Les forfaits "BEST-OF RED" En payant la moitié du prix initial, vous pouvez profiter de l'offre RED 20Go ! En effet, elle est au prix de 5€ par mois, au lieu de 10€, et vous permet de surfer sur le net à hauteur de 20Go en France, mais également de profiter de 6Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM. Le forfait RED 60Go passe de 15€ à 8€ par mois et vous offre 9Go dédiés à votre connexion à l'étranger* en plus de son enveloppe data de 60Go pour naviguer sur la toile en France. L'offre RED 130Go bénéficie, elle aussi, d'une belle réduction mensuelle de 13€ sur le tarif initial, que vous choisissiez l'option 5G ou non. Pour être plus précis, l'offre RED 130Go avec la 4G est au prix de 12€ par mois (au lieu de 25€). Si vous optez plutôt pour la version 5G, alors votre forfait RED 130Go 5G vous coûtera la somme de 17€ par mois au lieu de 30€. Dans tous les cas, vous profiterez de 15Go d'Internetlors de vos séjours dans l'Union européenne et dans les DOM. *Union européenne et départements d'outre-mer