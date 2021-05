Nouvelles promotions chez Bouygues Telecom sur ses forfaits B&You !

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à bon prix ? Vous trouverez à coup sûr le forfait idéal parmi les offres promotionnelles de Bouygues Telecom ! De 20Go à 140Go à partir de 4.99€ ; les offres B&You sont valables jusqu'au 9 mai ! Nous vous les présentons dans cet article.

Les nouvelles offres promotionnelles de Bouygues Telecom

L'opérateur a lancé ce jour de nouvelles promotions sur l'ensemble de ses forfaits B&You, vous permettant de profiter de 20Go à 140Go d'Internet en France à partir de 4.99€ par mois jusqu'à maximum 12.99€ ! Ces offres promotionnelles sont valables jusqu'au 9 mai, 23h59, et disponibles en ligne, sur le site de l'opérateur.

Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais. Quel que soit le forfait que vous choisirez, vous pourrez profiter de l'illimité pour l'ensemble de vos communications que vous soyez en France ou à l'étranger*. Enfin, l'opérateur vous permet également de découvrir Spotify Premium pendant deux à titre gratuit !

Forfaits B&You : de 20Go à 140Go d'Internet

Pour celles et ceux qui souhaitent allouer un petit budget à leur abonnement mobile, le forfait B&You 5G est à 4.99€ par mois et permet de se connecter à hauteur 12Go aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Europe et les DOM.

Pour bénéficier davantage de data, il est possible d'opter pour le forfait B&You 60Go qui est au prix de 7.99€ par mois. À ce tarif, vous profiterez de 60Go d'Internet en France, dont 12Go pour naviguer sur le web lorsque vous voyagez à l'étranger*.

Pour les internautes très gourmands, le forfait B&You 140Go au tarif de 12.99€ par mois sera parfait pour vous.Il vous permet de disposer de 140Go d'Internet en France, dont 15Go pour rester connecté à l'étranger*.

*Europe et DOM