Oppo travaille sur un smartphone pliable qui devrait plaire à un public féminin

Sans conteste, l’année 2021 sera celle de la maturité des smartphones pliants et sonne l’arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché de niche appelé à croître dans les prochains mois. Oppo travaillerait effectivement sur un tel mobile.

Actuellement, le nombre de smartphones pliants peut se compter sur les doigts d’une main ou presque. Motorola, Samsung et Huawei sont les seuls constructeurs à proposer des appareils concrets sur les différents marchés. Xiaomi a dévoilé son Mi Mix Fold que l’on attend en France. Ils pourraient être prochainement rejoints par la marque Oppo puisqu’on sait déjà que TCL va lancer un smartphone pliant et déroulant d’ici la fin d’année. C’est du moins ce que pense l’un des pronostiqueurs chinois sur le réseau social Weibo.

Un smartphone pliant qui plaira

En effet, il affirme que le constructeur chinois Oppo travaille actuellement sur un smartphone qui est « censé plaire à un public féminin » avec toutes les précautions d’usages qu’il faut maintenant prendre lorsqu’on évoque les genres… Le téléphone aurait des dimensions particulièrement compactes mesurant seulement 2 pouces lorsqu’il est fermé et se déployant pour atteindre les 7 pouces. Cela en ferait le mobile le plus petit et le plus compact du marché. Il embarquerait un écran AMOLED LTPO avec une fréquence de rafraîchissement élevée sans plus de précision s’il s’agit de 90 ou 120 Hz. Une charnière très spécifique pourrait être utilisée sur ce mobile permettant de plier l’écran dans les deux sens, vers l’intérieur ou l’extérieur, selon les besoins.

Samsung devrait dévoiler prochainement les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 mais pour le moment, aucune date n’est encore avancée. Motorola pourrait également annoncer le successeur du Razr plutôt à la rentrée et les autres fabricants pourraient lui emboîter le pas. Reste aussi à savoir si le téléphone pliant d’Oppo sera aussi cher que les autres même si le Mi Mix Fold de Xiaomi a été annoncé à prix de 1300 € HT malgré de nombreuses innovations technologiques embarquées.