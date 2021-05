Le Samsung Galaxy A22 5G est sur le point d’être officiellement présenté

Les nouvelles séries de smartphones se dévoilent de plus en plus et le Galaxy A22 5G pour les petits budgets serait en passe d’être officiellement présenté puisqu’il vient de passer les certifications électroniques TUV SUD signifiant un lancement imminent. En voici tous les détails.

Il y a quelques jours de cela, le futur smartphone d’entrée de gamme, le Galaxy A22 5G a été aperçu dans les listes de résultats de l’application de mesures de performances Geekbench. Cela nous a permis de savoir qu’il serait équipé d’un processeur Mediatek Dimensity 700U avec 6 Go de mémoire vive. Logiquement, cela indique une présentation qui ne devrait plus tarder après celle des récentes Galaxy A52 5G et Galaxy A72 5G. Le Samsung Galaxy A22 5G livré avec un chargeur 15 watts Mais le Galaxy A22 5G a été repéré sur le site de certification TUV SUD avec la mention SM-A226B correspondante. Selon le rapport, il sera livré avec un chargeur 15 watts. C’est le seul détail que l’on peut tirer de ce document, mais dont la présence indique un lancement imminent, certainement dans les toutes prochaines semaines. Proposé à un tarif qui devrait être abordable, il faut encore qu’il soit bien positionné face au nouveau Redmi Note 10 5G proposé par Xiaomi à partir de 229 € ou du futur realme 8 5G présenté officiellement le 12 mai prochain s’annonçant comme l’un des mobiles 5G les moins chers du marché. Samsung Galaxy A52 acheter au meilleur prix Rakuten

Boulanger 379,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix Le smartphone Samsung Galaxy A22 5G aurait aussi sa version 4G, portant la référence SM-A225F. Il pourrait être lancé dans plusieurs pays simultanément et sur différents continents comme en Corée du Sud, dans le sud de l’Asie, en Inde et sur certains marchés européens. Reste à confirmer ces informations et à connaître son prix.