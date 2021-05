Samsung Galaxy A72 ou Galaxy A52, lequel est le meilleur pour vous ?

Samsung est un acteur particulièrement actif dans le secteur des smartphones et occupe l’une des premières marches du podium en France avec une marque qui est appréciée. Mais entre les différents modèles que le constructeur propose, il n’est pas toujours évident de voir lequel correspond à nos attentes. Aussi, voici quelques éléments croisés entre le Galaxy A52 et le Galaxy A72 pour vous aider à faire un choix.

Commençons par le côté esthétique. Les deux appareils sont proposés en noir, blanc, bleu ou violet. Ils arborent le même design, mais avec des proportions légèrement différentes. En effet, le Galaxy A72 mesure 165x77,4x8,4 mm pour un poids de 203 grammes contre 159,9x75,1x8,4 mm et un poids de 189 grammes sur la balance pour le Galaxy A52. C’est le Galaxy A72 qui propose la batterie la plus endurante avec 5000 mAh contre 4500 mAh, les deux supportant la charge filaire à 25 watts, mais pas sans fil. Ils sont tous les deux certifiés IP67 ce qui signifie qu’ils sont capables de résister à l’immersion sous l’eau ou à la poussière ce qui est toujours une très bonne chose.

Deux mobiles, une plateforme commune

Les Galaxy A72 et Galaxy A52 sont animés par la même puce, une Qualcomm Snapdragon 720G avec 6 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage permettant d’obtenir des performances identiques. C’est presque la même chose pour la configuration photo. En effet, le Galaxy A72 profite d’un module principal de 64 mégapixels, comme le Galaxy A52 avec lequel il partage également le capteur secondaire grand-angle de 12 mégapixels. Ensuite, le A52 est équipé de deux capteurs de 5 mégapixels alors que le A72 a un capteur de 8 mégapixels et un dernier de 5 mégapixels. Il y a un zoom optique 3x et numérique jusqu’à 30x sur le Galaxy A72 alors que le A52 n’a qu’un zoom numérique 10x. Tous les deux profitent d’un capteur frontal de 32 mégapixels.

Enfin, l’écran du Galaxy A72 s’étire sur 6,7 pouces contre 6,5 pouces pour le Galaxy A52. Ils ne sont pas incurvés, mais affiche une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Les deux mobiles sont compatibles 4G et Wi-Fi 5. Ils embarquent une puce NFC et disposent d’un port audio jack pour brancher un casque sans avoir à passer par le connecteur USB-C.