Xiaomi Mi 11 Ultra contre Samsung Galaxy S21 Ultra, lequel est le meilleur ?

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est le vaisseau amiral du constructeur sud-coréen et pour lui faire de l’ombre, Xiaomi a dévoilé son Mi 11 Ultra, aussi vu comme une vitrine technologique le mobile sans compromis. Mais finalement, entre les deux, lequel est le meilleur ou le plus adapté à ce que vous cherchez ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Alors que le Samsung Galaxy S21 Ultra avait plutôt le champ libre jusqu’ici, le Mi 11 Ultra de Xiaomi vient tenter de lui faire de l’ombre sur le segment des smartphones très haut de gamme. Pour la partie esthétique, les deux disposent d’un bloc photo particulièrement proéminent. Sur le Samsung, il part du dos pour revenir sur le profil avec une couleur différente du reste de l’arrière. Pour Xiaomi, il s’agit d’un rectangle imposant placé en haut du dos du mobile. Celui-ci dispose d’une particularité significative : la présence d’un second écran de 1,05 pouces permettant de se cadrer lorsqu’on fait un selfie avec les objectifs arrière. Le Mi 11 Ultra accuse 234 grammes sur la balance contre 227 grammes pour le Galaxy S21 Ultra. Par contre, si on ne tient pas compte du bloc optique, le Mi 11 Ultra est plu fin : 8,38 mm contre 8,9 mm pour le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

979,00 € Fnac Marketplace

Boulanger 1199,00 € acheter Boulanger

Fnac 1199,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Des performances équivalentes ?

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire vive alors que le Samsung Galaxy S21 Ultra dispose d’un processeur Samsung Exynos 2100 avec 12 Go de RAM bien qu’une version avec 16 Go soit aussi disponible pour 180 € de plus. Des deux puces, le Qualcomm aurait légèrement le dessus sur le composant de Samsung. Tous les deux disposent d’une mémoire interne au format UFS 3.1. Il profite d’un large écran de 6,8 pouces. Celui du Mi 11 Ultra est incurvé des 4 côtés et seulement 2 pour le Galaxy S21 Ultra. Ils s’appuient sur une dalle AMOLED HDR10+ avec du 120 Hz adaptatif, selon les applications utilisées. Ils sont compatibles 5G, Wi-Fi 6 E, NFC et Bluetooth. Le Mi 11 Ultra dispose d’un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Le S21 Ultra supporte l’utilisation du style Samsung S-Pen. Tous les deux sont certifiés IP68 dont étanches à l’eau et à la poussière. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour l’authentification du propriétaire.

La photo, le nerf de la guerre

Pour la partie photo, l’un des nerfs de la bataille, le Samsung Galaxy S21 Ultra s’appuie sur un capteur 108 mégapixels accompagné d’un objectif de 12 mégapixels et de deux autres capteurs de 10 mégapixels. Pour sa part, le Mi 11 Ultra mise sur une caméra principale de 50 mégapixels avec 8 lentilles et stabilisateur optique capable de filmer avec une définition 8K. Il est accompagné d’un autre capteur de 48 mégapixels pour les photos ultra grand-angle sur 128 degrés aussi capable de filmer en 8K. Il y a aussi un téléobjectif 48 mégapixels avec zoom optique 5x et un zoom numérique jusqu’à 120x. Enfin, une caméra frontale de 20 mégapixels est installée dans un poinçon au niveau de l’écran. Sur le S21 Ultra, l’objectif pour les selfies est un 40 mégapixels. Enfin, comptez sur une batterie d’une capacité de 5000 mAh pour les deux mais avec un avantage pour l’appareil de Xiaomi puisqu’il supporte la charge à 67 Watts, 67 Watts aussi en sans fil et 10 Watts en inversé. Le S21 Ultra peut être chargé à 25 Watts en filaire, moins rapide. Il profite aussi de la charge sans fil et inversée.