Exceptionnel, le prix du Google Pixel 5 est enfin en baisse de 50€

Le Google Pixel, sorti fin 2020, au prix de 629€ fait rarement l’objet de promotion. Mais aujourd’hui bonne nouvelle, on s’aperçoit que son prix est en train de chuter chez plusieurs marchands. Il profite d’une baisse de 50€ chez Fnac, Darty et Boulanger en ce moment. Ne passez pas à coté de cette belle promotion.

Le Google Pixel devient accessible à 579€ seulement

Depuis sa sorti fin 2020, le prix du Google Pixel 5 ne varie pas d’un centime. Il ne fait jamais l’objet de promotion et était jusque là disponible chez tous les marchands à 629€. La bonne nouvelle de ce vendredi, c’est que nous l’avons aperçu en promotion chez 3 marchands différents. Son prix est passé de 629€ à 579€ chez Fnac, Boulanger et Darty. Cette remise immédiate de 50€ risque de vous faire plaisir ! C’est le meilleur moment pour acheter un Google Pixel 5 pas cher.

Que vous choisissiez Fnac, Darty ou Boulanger pour votre achat, vous pourrez profiter d’une livraison gratuite à domicile ou le retrait en magasin. A vous de choisir votre site préférez pour commander votre futur smartphone Google.

Tout savoir sur le Google Pixel 5

Le Google Pixel 5 est le tout dernier smartphone haut de gamme mis sur le marché par Google. Disponible depuis fin 2020, il offre de belles performances. Nous avons pu le tester pour voir ce qu’il valait vraiment. Pour tout savoir, n’hésitez pas à lire notre test du Google Pixel 5.

Le Pixel 5 offre un format compact car il est équipé d’un écran plat Oled de 6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Avec une batterie de 4080 mAh, il offre 48h d’autonomie. Grâce à la charge rapide 18W, il vous faudra 30 minutes seulement pour le recharger à hauteur de 42% environ.

Avec un SoC Qualcomm Snapdragon 765G associé à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage non extensible de 128 Go, il offre des performances tout à fait honorables. Il permet une réelle fluidité d’exécution. Côté photo, même s’il est équipé d’un capteur de 48 Mpx comme beaucoup de smartphone de milieu de gamme, la qualité de son capteur et le traitement des images lui permette de réaliser de magnifiques photos.